З початком 2025 року вводяться нові правила щодо оформлення договору міжнародного страхування "Зелена картка" (ЗК) для українських водіїв.

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Ключові – це перехід на електронний формат "Зеленої картки", можливість для страхових компаній самостійно визначати розмір страхової премії та неможливість укладання договорів міжнародного страхування з початком дії у день їх укладання.

Про те, що повинні знати українські водії, які перетнули чи планують перетнути європейський кордон, про нові правила міжнародного страхування – в інтерв’ю LIGA.net із директором Бюро "Зелена картка" Олександром Салайчуком.

"Зелену картку" треба оформлювати заздалегідь

Водії звикли, що "Зелену картку" можна оформити на кордоні і страховка одразу стає дійсною. З нового року це не можна буде зробити в принципі? Чи все-таки можна, але діяти ЗК почне на наступний день? Роз’ясніть тут процедуру. Взагалі водій зможе перетнути кордон із тільки що оформленим договором ЗК чи без договору взагалі? Які тут ризики, наслідки для водія? Чи є штраф за відсутність ЗК?

Тепер варто буде заздалегідь оформлювати "Зелену картку". Бо уже з 1 січня оформлений безпосередньо перед перетином кордону договір почне діяти лише на наступний день після його укладення. В день оформлення договір не надає страхового покриття для поїздок за кордон.

У водія для того, щоб в’їхати на територію країн-членів системи "Зелена картка", має бути дійсний сертифікат для в'їзду. Без нього водій може бути не допущений до в'їзду в іншу державу.

Загалом за відсутність страхового сертифіката "Зелена картка" у країнах системи передбачені штрафні санкції. Розміри таких штрафів можуть бути досить високими. У європейських країнах варіюються від 150 до 1 000 євро.

Крім того, у разі ДТП без відповідного страхового покриття, водій не тільки понесе відповідальність за відсутність обов’язкового страхування, але й буде самостійно відшкодовувати збитки.

А взагалі покрокові дії, щоб скористатися ЗК, різняться в різних країнах чи вони однакові?

Основні кроки зазвичай є стандартними. Хоча в деталях можуть бути відмінності. Загальний алгоритм дій такий: