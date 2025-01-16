Alliance kasa: нове рішення для бізнесу від Alliance bank

Alliance kasa від Alliance bank: платформа для автоматизації каси, товарного обліку та прийому платежів.

Alliance bank презентує нову платформу для бізнесу — Alliance kasa, яка об’єднує ПРРО для автоматичної фіскалізації каси, CRM для товарного обліку та керування продажами, а також POS-термінал для прийому платежів картками та готівкою. Це рішення дозволяє підприємцям ефективно управляти касою та зручно вести облік товарів.

Alliance kasa підходить для малого та середнього бізнесу, а також підприємців, які хочуть спростити процеси, знизити витрати та уникнути зайвої бюрократії. Платформа надає можливість контролювати облік товарів, відстежувати виручку та графіки продажів для кожної торгової точки.

Якщо бізнес має багато точок або раніше працював з іншими системами ПРРО, всі дані будуть автоматично перенесені до Alliance kasa – залишиться лише підтвердити їх актуальність.

Детальніше про функціонал Alliance kasa

Alliance kasa пропонує зручне рішення для автоматизації касового обліку завдяки програмному РРО, що дозволяє без зайвих зусиль фіскалізувати торгові точки та автоматично передавати звіти до податкової. Власникам бізнесу не потрібно відвідувати податкову інспекцію або подавати документи — вся звітність здійснюється онлайн. Платформа підтримує різні ролі користувачів — власника бізнесу, касира або старшого адміністратора, що дозволяє налаштовувати доступ до функцій та контролювати права на рівні кожного користувача. Alliance kasa доступна як на десктопах, так і на мобільних пристроях, надаючи власникам бізнесу можливість легко контролювати графіки роботи та ключові показники з будь-якого пристрою. POS-термінал від Alliance bank підтримує Wi-Fi, сім-карту, NFC та магнітну стрічку. Він працює автономно до 7 годин, що дозволяє легко приймати платежі як у магазині, так і в мобільному форматі. Завдяки такій автономності, термінал ефективно функціонує навіть під час блекаутів, гарантуючи безперервну роботу та стабільний прийом платежів. А також Alliance kasa дозволяє приймати не лише безготівкові платежі, а й готівку — у системі передбачено можливість зазначити, що оплата внесена готівкою.

Вигідні умови для підприємців

Alliance kasa пропонує одні з найкращих тарифів на ринку: підключення до платформи та перші 6 місяців обслуговування — абсолютно безкоштовні. А еквайрингова комісія складає лише 1,4%, що є значно нижчим за середню ринкову ставку. Після пів року використання додається абонплата 300 грн/місяць за pos-термінал, а ПРРО залишається безкоштовно назавжди!

Як підключитися?

Підключення до Alliance kasa повністю дистанційне та просте у виконанні:

Потрібно відкрити бізнес-рахунок в Alliance bank — це займає кілька хвилин в застосунку Alliance.

Зареєструватись на платформі Alliance kasa, додати торгові точки та створити касу. Це можна зробити як на мобільному пристрої, так і на десктопі.

Підписати заяву від банку, яка надійде на електронну пошту.

Спеціалісти Alliance bank зв’яжуться з клієнтом та допоможуть у підключенні POS-терміналів, щоб усе працювало коректно та найкращим чином.

А також користувачам Alliance kasa завжди доступна жива підтримка від банку, яка працює 24/7. Дізнайтеся більше про те, як Alliance kasa допоможе вам економити кошти та оптимізувати роботу, за посиланням.