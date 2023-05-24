Crédit Agricole Group – група з багаторічною історією. Як ви можете охарактеризувати досягнення українського банку за 30 років присутності на ринку України? Як ви вважаєте, чому банки групи могли б навчитися в українського банку?



Хотілося б зазначити, що історія групи в Україні почалася набагато раніше, ніж 30 років тому. У 1892 році в Одесі відкрилося відділення французького банку "Ліонський кредит" (Crédit Lyonnais). Воно пропрацювало до початку 20 століття. У 2003 році Crédit Lyonnais став частиною Crédit Agricole Group, тому можна сказати, що наша група працює в Україні ще з кінця 19 століття.

Але офіційна історія дійсно почалася 30 років тому. За цей час нам вдалося пройти доволі великий шлях – від невеликого інвестиційного до великого системного банку, який володіє мережею зі 140 відділень і в якому працює понад 2000 співробітників. За французькими мірками – це дуже стрімкий розвиток. Проте головне, чого навчила нас робота в Україні, – це гнучкість та адаптивність. Якщо ти хочеш розвиватися, потрібно постійно змінюватися відповідно до умов ринку та викликів сучасності. Загалом історія України в цей період – це подолання низки криз, як світових, так і локальних. Банківський ринок то активно розвивався, то завмирав, працюючи над помилками минулих років. Якщо ти не готовий оперативно змінюватися і перебудовувати свою роботу в нових реаліях, тобі буде дуже складно. У наших українських колег адаптивність у крові, а ось французам доводилося цьому вчитися.

Навіть більше, саме в Україні з'явилися продукти, послуги та сервіси, які з часом були імплементовані за кордоном, де представлена група Креді Агріколь. До прикладу, банківський бізнес в Україні сучасний та діджиталізований, з безліччю мобільних застосунків, які кастомізовані під різні цільові аудиторії та їхні потреби – фізичні особи, бізнес, ФОПи тощо. Підтвердження грошового переказу в режимі онлайн та миттєве повідомлення про зарахування коштів на рахунок нашого контрагента – це звична річ для України, тоді як у Франції кілька років тому це все ще була новинка.

Фото: Команда Креді Агріколь. 30 років серцем з Україною

Як ви вважаєте, що "французького" привніс ваш банк в Україну і в українську банківську систему?

У Франції всі люблять процедури, регулювання та зважений ризик-менеджмент. Наша група – не виняток. Але Україні та українському банківському бізнесу, як мені здається, ці якості на користь: вони дали змогу систематизувати процеси та спрямовувати зусилля в потрібне русло. Ну і загалом більш ніж 130-річний досвід групи, яка входить в ТОП-10 найбільших банків світу, дав розуміння, яким має бути надійний і стабільний банк.

Як ви вважаєте, чи вдалося Креді Агріколь Банку знайти золоту середину між французькою зарегульованістю та українською гнучкістю. Чи не вважаєте ви ваш банк більш зарегульованим, ніж інші банки в Україні?

І в Україні, і у Франції всі банки, в першу чергу, мають бути стабільними та забезпечувати безпеку коштів клієнтів. Для цього, наприклад, в Україні НБУ реалізує пруденційний нагляд – регулярно оцінює загальний фінансовий стан, результати діяльності та якість керівництва банків. Ми демонструємо стабільність і надійність завдяки міцним позиціям по капіталу, ліквідності, постійній підтримці групи.

Нашим клієнтам подобається те, що і як ми пропонуємо. Обравши нас, вони визначили свої пріоритети. Український ринок поступово формує цінності довгострокового партнерства, важливості репутації, клієнти все більше усвідомлюють ціну ризику та прозорість відносин зі своїми контрагентами та банками. Можна сказати, що ми були активним учасником формування такої культури в Україні.

Як ви вважаєте, ваша обережність не відлякує клієнтів?

У нас багато клієнтів, із кожним із них ми будуємо довгострокові довірливі відносини. Вони цінують нашу стабільність, соціальну відповідальність, те, що ми підтримуємо їх навіть у найскрутніші часи, коли клієнтам погано, а їхній бізнес під загрозою. Ми зробимо все, щоб допомогти їм вистояти і розвиватися далі. Клієнти, які пройшли з нами такий шлях, лояльні до нас і залишаються з нами надовго. Мені здається, будь-які недоліки можна і потрібно компенсувати позитивними якостями.

Упродовж багатьох років Креді Агріколь Банк був учасником і співорганізатором багатьох соціальних і культурних заходів, наприклад, "Французької весни в Україні". Як змінилися ваші активності з початком повномасштабної війни?

Креді Агріколь, як і раніше, є ініціатором багатьох активностей, але в умовах війни ми максимум бюджету спрямовуємо саме на благодійність, здебільшого на придбання життєво необхідного медичного обладнання для лікарень за підтримки благодійного фонду "Твоя опора". За рік реалізували понад 20 добрих ініціатив на загальну суму більш 21 млн грн. Зокрема ми підтримали Запорізьку обласну дитячу лікарню та Інститут педіатрії, акушерства і гінекології. Крім того, спільно з регіональними банками групи в період постійних блекаутів ми закуповували генератори для дитячих будинків та соціальних установ.

Креді Агріколь Банк займає лідируючі позиції в сегменті агро. Чи був цей напрямок для банку завжди пріоритетним? Яким був шлях до цього лідерства?

З самого початку роботи в Україні Crédit Agricole Group оцінила потенціал українського сільського господарства. Ми починали роботу в Україні як невеликий інвестиційний банк. Нашими клієнтами були міжнародні компанії, які обслуговувалися в банках групи по всьому світу. Уже тоді ми помітили, що більша частина клієнтів пов'язана з сільським господарством. Після купівлі Індекс-Банку ми відкрили для себе ринок МСБ, де істотна частина клієнтів також працювала в сегменті агро. Що ми мали? Наші клієнти-міжнародні компанії (виробники добрив, засобів захисту рослин, постачальники сільгосптехніки тощо) співпрацювали в Україні з дрібними та середніми агропідприємствами, які, в свою чергу, продавали продукцію трейдерам. Нашими клієнтами були, по суті, всі ланки цього виробничого ланцюжка.

І ось якраз тут нам став у нагоді наш французький досвід: у Франції Crédit Agricole Group починала роботу як банк для фермерів.

Досвід Групи в роботі з агросектором, а також наявність в команді агроекспертів, які мають агрономічну та ветеринарну освіту, дозволили нам одним із перших сфокусуватися на підтримці та розвитку агробізнесу. Агроекспертиза – одна із сильних сторін банку. Спілкуючись з нашими спеціалістами, клієнти відчувають, що банк розуміє специфіку аграрного виробництва, їхню діяльність. Агроексперти також постійно навчають колег з інших підрозділів банку, які працюють з агроклієнтами. Так в 2018 році з'явилася перша в Україні банківська Агрошкола – цей проект є одним із флагманських для нашого банку і зараз.

Фото: Креді Агріколь придбав медичне обладнання для Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні

За час війни ваші пріоритети в сегменті агро змінилися?

Ні. Цей напрям залишається для нас одним із ключових. Зараз близько 50% кредитного портфелю банку – це фінансування агробізнесу. З початком війни ми сфокусувалися на існуючих клієнтах, щоб надати їм максимальну підтримку. Для нарощування фінансування та мінімізації своїх ризиків ми використовували різні інструменти, наприклад, від початку війни банк видав 1,8 млрд грн кредитів для агрокомпаній у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Крім того, під час війни ми приєдналися до Урядової програми державних гарантій, в рамках якої видали 1,2 млрд грн кредитів.

Минулий рік виявився для України найстрашнішим роком за часи незалежності. За цей період більшість банків суттєво переглянули свої стратегії розвитку. Що змінилося в стратегії Креді Агріколь Банку?

Дійсно, минулий рік виявився дуже складним і вніс неочікувані корективи у плани людей, компаній, держави, світу. Ми не стали винятом. У 2021 році Креді Агріколь запустив свою стратегію на наступні п’ять років. На початку війни ми природньо зосередилися на вирішенні поточних питань. Але через певний час стало очевидно, що просто реагувати на те, що відбувається, недостатньо. Тоді ми оновили нашу стратегію: ми вирішили підтримувати наших існуючих клієнтів і робимо акцент на кредитуванні, наскільки це можливо в поточних реаліях.

Паралельно ми ведемо велику внутрішню роботу. Зараз банківський ринок працює в умовах суттєвих обмежень, а кількість продуктів і сервісів, які використовують клієнти, істотно менша, ніж до війни. Наше завдання – вдосконалити наші продукти та сервіси, щоб зробити їх ще простішими та зручнішими для клієнтів.

Крім того, ми продовжуємо інвестувати в діджиталізацію і розробку нових IT-продуктів. Під час війни ми запустили сучасні цифрові рішення для бізнесу – CORPEX і СА+ Prо, значно вдосконалили наш мобільний застосунок для фізичних осіб CA+. До речі, CA+ став найкращим банківським застосунком за версією Ukrainian Fintech Award 2022. Також у нього одна із найвищих оцінок за відгуками користувачів на App Store та Google Play.

Усе це дасть нам змогу, коли війна закінчиться, бути підготовленими до початку повоєнної відбудови і "стартувати" нам буде набагато легше.

Фото: Філіп Брассак, генеральний директор групи Креді Агріколь, відвідав Київ та підтримав колектив банку, листопад 2022 р.

Які у банку цілі та завдання на поточний рік?

Минулий рік знову довів, що Креді Агріколь – стійкий банк, який стабільно працює навіть в умовах війни. Ми в повному обсязі сформували резерви, щоб покрити всі можливі ризики. Наша ліквідність та капіталізація як завжди на високому рівні – приблизно вдвічі перевищують мінімальні вимоги НБУ. Банк є успішним завдяки своїй команді, підтримці групи та клієнтам. Наше головне завдання – надати максимальну підтримку, зокрема фінансову, всім нашим клієнтам. Крім агро у фокусі у нас IT-сектор, а також автокредитування – сегмент ринку, в якому ми працюємо вже 15 років та традиційно є одним із лідерів ринку.