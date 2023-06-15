Хліб усьому голова: на які пільгові кредити може розраховувати бізнес. Досвід ПриватБанку

В Міністерстві аграрної політики і продовольства підрахували, що з початку 2023 року і до 31 травня українські аграрії отримали понад 34,5 млрд грн кредитів.

Найбільш затребуваними стали кредити, видані в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%": майже 20 млрд грн (58% від загальної суми кредитів) отримали 5,3 тис. агропідприємств. В рамках цієї програми держава з лютого 2020 року компенсує бізнесу частину відсотків за кредитом. Наразі найактивнішим учасником програми є державний ПриватБанк.

В рамках програми "5-7-9" найбільше кредитів отримали сільгосптоваровиробники Кіровоградської області: 790 підприємств залучили 2,3 млрд грн. 682 агрокомпаній Вінницької області отримали 2,1 млрд грн. У Київській області 1,94 млрд грн залучили 423 господарства, в Одеській – 1,91 млрд грн 524 господарства.

Варто зазначити, що аграрії отримали доступ до програми лише з початку дії в Україні воєнного стану (тоді вони могли розраховувати на кредити під 0%) і саме для них програма стала найбільш затребуваною. В Міністерстві фінансів підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 12 червня 2023 року кредити агросектору займають друге місце за обсягом: із загальної суми кредитів у 115,5 млрд грн на кредити сільгоспвиробникам припало 31,99 млрд грн (27,8%). Для порівняння: на долю інвестиційних кредитів припало 3,63 млрд грн (3,1%), рефінансування попередньо отриманих кредитів – 4,26 млрд грн (3,7%), антикризові кредити – 7,63 млрд грн (6,6%).

Проте у 2023 році уряд вніс корективи у програму: Кабмін встановив для всіх одержувачів кредитів на здійснення сільгоспдіяльності єдину ставку — 9%. В той же час банки отримали можливість фінансувати посівні кампаній.

"З перших днів війни ми не зупиняли кредитування економіки. Саме державні банки стали чи не єдиним джерелом фінансування бізнесу, перш за все аграріїв та компаній з критично важливих секторів економіки. Минулого року найбільшу увагу ми приділяли саме фінансуванню агросектору – наша частка ринку зросла з 4% до 10%, – розповів член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв. – Цього року ПриватБанк також планує суттєво збільшити обсяги фінансування українського малого та середнього бізнесу".

В ПриватБанку підрахували, що від початку цьогорічної весняної посівної кампанії банк надав українським аграріям кредитів на суму понад 7,6 млрд грн. Фінансування отримали більш ніж 2000 господарств, переважно фермери та агропідприємства мікро- та малого бізнесу.

Серед лідерів по кредитуванню знаходяться аграрії Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей.

В рамках державної програми пільгового кредитування "5-7-9" аграрії можуть отримувати річні кредити (зі строком погашення до березня 2024 року) на поповнення обігових коштів з компенсацією від держави до 9% річних річних. По програмі "КУБ" клієнти можуть отримати від 100 тис. грн до 5 млн грн (представники мікробізнесу) або до 7 млн грн (малий бізнес). За програмою "Агросезон" сума кредиту може сягати 50 млн грн. Особливістю ПриватБанку є можливість скласти індивідуальний графік погашення з урахуванням особливостей бізнесу позичальника.

Представники інших секторів економіки можуть отримати кредит на поповнення обігових коштів на суму до 50 млн грн строком до трьох років як у вигляді звичайного кредиту, так і у вигляді відновлювальної кредитної лінії. Як і для аграріїв, відсоткова ставка складає 9% річних.

У ПриватБанку зазначили: незважаючи на війну, аграрії зверталися не лише за кредитами на поповнення обігових коштів, але й за інвестиційними кредитами. Майже 80% профінансованих банком інвестиційних проектів в рамках програми "5-7-9%" працюють в агробізнесі – це фінансування закупівлі сільгосптехніки, насамперед тракторів та комбайнів провідних світових виробників. Також великим попитом користується фінансування комерційного вантажного транспорту та спецтехніки.

За словами Євгена Заіграєва, на сьогодні в рамках програми підтримки українського бізнесу портфель кредитів та лізингу на придбання основних засобів вже перевищив 4 млрд грн. Строк кредитування за такими програмами сягає трьох років, а відсоткова ставка 5-7% річних: 7% річних для мікро- та малого бізнесу з можливістю зниження до 5% за умови створення нових робочих місць та 9% річних для середнього та великого бізнесу з можливістю зниження до 7% за умови створення нових робочих місць.

Наразі інвестиційне фінансування – один з пріоритетних напрямків ПриватБанку: він планує виділяти на фінансування інвестиційних потреб українського бізнесу щонайменше півмільярда гривень щомісячно до кінця 2023 року.