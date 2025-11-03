Politico: у ЄС бояться, що вето Бельгії поставить під загрозу кредит МВФ для України

Фото: EPA

Відмова Бельгії підтримати "репараційний кредит" для України на 140 млрд євро може поставити під загрозу нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду, сказали Politico джерела в Євросоюзі.

"З цим не варто гратися", – сказав представник ЄС, який, як і інші співрозмовники Politico, погодився говорити відверто лише на умовах анонімності.

Один посадовець Європейської комісії та дипломати трьох країн-членів зазначили, що "репараційний кредит" переконає МВФ у фінансовій спроможності України на найближчі роки – це необхідна умова для будь-якої держави, щоб фонд погодився її фінансувати.

Хоча обсяг програми МВФ для України відносно невеликий (орієнтовно $8 мільярдів), її схвалення подає сигнал інвесторам, що країна є фінансово життєздатною і дотримується курсу реформ.

"Ми стикаємося з проблемою термінів", – підкреслив чиновник ЄС, указуючи на те, що наступний саміт лідерів Євросоюзу заплановано лише на 18-19 грудня.

Під час попереднього саміту лідери ЄС видалили згадку про кредит для України з офіційних висновків Ради ЄС як поступку Бельгії й залишили лише розмитий текст без конкретних зобов'язань про те, що Єврокомісії пропонується якнайшвидше надати варіанти фінансової підтримки на основі оцінки фінансових потреб України.

Такі невизначені формулювання навряд чи задовольнять занепокоєння МВФ щодо фінансів України, зазначили чиновник ЄС і два дипломати Євросоюзу.