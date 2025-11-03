Politico: в ЕС боятся, что вето Бельгии поставит под угрозу кредит МВФ для Украины
Отказ Бельгии поддержать "репарационный кредит" для Украины на 140 млрд евро может поставить под угрозу новую кредитную программу Международного валютного фонда, сказали Politico источники в Евросоюзе.
"С этим не стоит играть", – сказал представитель ЕС, который, как и другие собеседники Politico, согласился говорить откровенно лишь на условиях анонимности.
Один чиновник Европейской комиссии и дипломаты трех стран-членов отметили, что "репарационный кредит" убедит МВФ в финансовой состоятельности Украины на ближайшие годы – это необходимое условие для любого государства, чтобы фонд согласился его финансировать.
Хотя объем программы МВФ для Украины относительно небольшой (ориентировочно $8 миллиардов), ее одобрение подает сигнал инвесторам, что страна является финансово жизнеспособной и придерживается курса реформ.
"Мы сталкиваемся с проблемой сроков", – подчеркнул чиновник ЕС, указывая на то, что следующий саммит лидеров Евросоюза запланирован лишь на 18-19 декабря.
Во время предыдущего саммита лидеры ЕС удалили упоминание о кредите для Украины из официальных выводов Совета ЕС как уступку Бельгии и оставили лишь размытый текст без конкретных обязательств о том, что Еврокомиссии предлагается как можно быстрее предоставить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины.
Такие неопределенные формулировки вряд ли удовлетворят беспокойство МВФ относительно финансов Украины, отметили чиновник ЕС и два дипломата Евросоюза.
- Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, что базируется на денежных остатках российских замороженных активов, выдвинули 10 сентября.
- Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го до 2028-го, рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий.
- 23 октября ЕС отложил решение по "репарационному кредиту" для Украины за счет активов РФ до декабря.
