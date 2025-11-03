Politico: в ЕС боятся, что вето Бельгии поставит под угрозу кредит МВФ для Украины

Фото: EPA

Отказ Бельгии поддержать "репарационный кредит" для Украины на 140 млрд евро может поставить под угрозу новую кредитную программу Международного валютного фонда, сказали Politico источники в Евросоюзе.

"С этим не стоит играть", – сказал представитель ЕС, который, как и другие собеседники Politico, согласился говорить откровенно лишь на условиях анонимности.

Один чиновник Европейской комиссии и дипломаты трех стран-членов отметили, что "репарационный кредит" убедит МВФ в финансовой состоятельности Украины на ближайшие годы – это необходимое условие для любого государства, чтобы фонд согласился его финансировать.

Хотя объем программы МВФ для Украины относительно небольшой (ориентировочно $8 миллиардов), ее одобрение подает сигнал инвесторам, что страна является финансово жизнеспособной и придерживается курса реформ.

"Мы сталкиваемся с проблемой сроков", – подчеркнул чиновник ЕС, указывая на то, что следующий саммит лидеров Евросоюза запланирован лишь на 18-19 декабря.

Во время предыдущего саммита лидеры ЕС удалили упоминание о кредите для Украины из официальных выводов Совета ЕС как уступку Бельгии и оставили лишь размытый текст без конкретных обязательств о том, что Еврокомиссии предлагается как можно быстрее предоставить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины.

Такие неопределенные формулировки вряд ли удовлетворят беспокойство МВФ относительно финансов Украины, отметили чиновник ЕС и два дипломата Евросоюза.