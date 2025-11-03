У Раді готують нову формулу розрахунку мінімальної зарплати

Галина Третьякова (джерело - скриншот з відео Української ради бізнесу)

У Верховній Раді почали працювати над оновленням підходу до визначення мінімальної заробітної плати. Про це заявила голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Нині поновилася дискусія, яким чином має встановлюватися мінімальна заробітна плата. Власне ми в комітеті опрацьовуємо нову редакцію закону "Про оплату праці", де досі закладена застаріла радянська процедура", – сказала народна депутатка на форумі "Діалог влади з бізнесом: нові можливості для розвитку ММСП", який провела Українська рада бізнесу за підтримки ПРООН в Україні.

Нині ні профспілки, ані роботодавці не впливають на процес осучаснення мінімальної зарплати, наголосила Третьякова. А в бюджеті на 2026 рік уряд пропонує знову встановити мінімальну зарплату у заниженому розмірі в порушення закону про оплату праці.

"У нас є норма закону, згідно з якою мінімальна зарплата не може бути нижчою, ніж прожитковий мінімум з відповідними податками. Прожитковий мінімум зараз на рівні 9700 грн з податками. Тобто мінімальна зарплата до оподаткування має становити 9700 – близько 10 000 грн", – пояснила голова комітету.

Водночас рівень мінімальної зарплати впливає на економічні показники достатньо глобально, додала вона.

"Тільки за рахунок підняття мінімальної зарплати економіка може отримати додаткові 30–40 млрд грн, якщо встановити її в реальній величині", – сказала Третьякова.

Депутати дискутують щодо того, чи треба встановлювати тільки місячну плату чи ми можна встановити її для роботодавця навіть у годинному еквіваленті "і чи мають вони бути рівними". Тобто якщо декларується заробітна плата, наприклад, 8000 грн, то, пояснила Третьякова, погодинна оплата випливає відповідно у розмірі 32 гривні.

"Звісно, що за 32 гривні сьогодні уже навряд чи можна знайти людину якоїсь спеціальності, навіть якщо ви запрошуєте її на годину на роботу, все одно оплачуєте навіть транспортні видатки. Наприклад, у Львові транспорт коштує 25 грн квиток на проїзд, у Києві це 8 грн на метро і маршрутка 15 грн. Відповідно якщо ви користуєтеся метро плюс маршрутка, то 46 грн ви витратите тільки на те, щоб доїхати до роботи і повернутися", – зазначила нардепка.

У проєкті нового Трудового кодексу, який підготувало Міністерство економіки, буде міститися норма, за якою роботодавець і найманий працівник можуть створювати трудовий договір як комбінацію різних форм трудових відносин, додала Третьякова.

"Тобто ви можете домовитися з людиною, що вона працює чотири години постійно, дві години дистанційно чи понаднормово, і ці норми теж можна буде виписувати", – додала голова парламентського комітету.