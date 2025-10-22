Рада ухвалила бюджет-2026 у першому читанні: депутати подали рекордну кількість правок

Рішення про ухвалення проєкту держбюджету на 2026 рік за основу підтримали 256 нардепів

Фото: Depositphotos

Верховна Рада ухвалила у першому читанні (за основу) проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Рішення підтримали 256 народних депутатів, три проголосували проти, 51 – утримався. Документ визначає основні видатки, серед яких: оборона, соціальні стандарти та підвищення зарплат педагогам.

Голосування проєкту бюджету-2026 у другому читанні очікується 5 листопада. Документ підготовлено за сценарієм, який передбачає, що війна триватиме увесь 2026 рік.

За даними УНІАН, голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа під час виступу у залі парламенту повідомила, що народні депутати подали рекордну за останні 19 років кількість правок до проєкту бюджету – 3339.

В результаті засідань бюджетного комітету запропонували врахувати 63 правки, нардепи відхилили 16 з них.

Загальні видатки держбюджету передбачені на рівні 4,8 трлн грн, доходи – 2,826 трлн грн. Дефіцит покриють коштом міжнародної допомоги – понад 2 трлн грн.

Усі податкові надходження (близько 2,8 трлн грн), згідно із проєктом бюджету, підуть на сектор оборони.

За словами Гетманцева, у проєкті передбачено підвищення заробітних плат викладачів закладів вищої освіти на 50% з 1 січня 2026 року. Уряду також доручено визначитись із новою моделлю оплати праці вчителів закладів загальносередньої освіти.

Крім цього, закладено впровадження програми асистентів для сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Окремо передбачено додаткові 2 млрд грн на розмінування, а також гроші на будівництво дитячої обласної лікарні у Харкові. У бюджеті закладено фінансування для релокації університетів із зон бойових дій.

Крім того, ухвалено рішення про спрямування додаткових надходжень від податку на надприбуток банків, виділення 1 млрд грн на програму страхування воєнних ризиків, а також закріплено норму про передання 4% ПДФО до місцевих бюджетів.