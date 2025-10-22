Рада ухвалила бюджет-2026 у першому читанні: депутати подали рекордну кількість правок
Верховна Рада ухвалила у першому читанні (за основу) проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Рішення підтримали 256 народних депутатів, три проголосували проти, 51 – утримався. Документ визначає основні видатки, серед яких: оборона, соціальні стандарти та підвищення зарплат педагогам.
Голосування проєкту бюджету-2026 у другому читанні очікується 5 листопада. Документ підготовлено за сценарієм, який передбачає, що війна триватиме увесь 2026 рік.
За даними УНІАН, голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа під час виступу у залі парламенту повідомила, що народні депутати подали рекордну за останні 19 років кількість правок до проєкту бюджету – 3339.
В результаті засідань бюджетного комітету запропонували врахувати 63 правки, нардепи відхилили 16 з них.
Загальні видатки держбюджету передбачені на рівні 4,8 трлн грн, доходи – 2,826 трлн грн. Дефіцит покриють коштом міжнародної допомоги – понад 2 трлн грн.
Усі податкові надходження (близько 2,8 трлн грн), згідно із проєктом бюджету, підуть на сектор оборони.
За словами Гетманцева, у проєкті передбачено підвищення заробітних плат викладачів закладів вищої освіти на 50% з 1 січня 2026 року. Уряду також доручено визначитись із новою моделлю оплати праці вчителів закладів загальносередньої освіти.
Крім цього, закладено впровадження програми асистентів для сімей, які виховують дітей з інвалідністю.
Окремо передбачено додаткові 2 млрд грн на розмінування, а також гроші на будівництво дитячої обласної лікарні у Харкові. У бюджеті закладено фінансування для релокації університетів із зон бойових дій.
Крім того, ухвалено рішення про спрямування додаткових надходжень від податку на надприбуток банків, виділення 1 млрд грн на програму страхування воєнних ризиків, а також закріплено норму про передання 4% ПДФО до місцевих бюджетів.
- 21 жовтня Верховна Рада проголосувала за збільшення видатків державного бюджету у 2025 році на 324,7 млрд грн для фінансування витрат на сектор безпеки й оборони.
Коментарі (0)