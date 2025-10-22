Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении: депутаты подали рекордное количество правок

Решение о принятии проекта госбюджета на 2026 год за основу поддержали 256 нардепов

Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла в первом чтении (за основу) проект государственного бюджета на 2026 год. Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Решение поддержали 256 народных депутатов, три проголосовали против, 51 – воздержался. Документ определяет основные расходы, среди которых: оборона, социальные стандарты и повышение зарплат педагогам.

Голосование проекта бюджета-2026 во втором чтении ожидается 5 ноября. Документ подготовлен по сценарию, который предусматривает, что война продлится весь 2026 год.

По данным УНИАН, председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа во время выступления в зале парламента сообщила, что народные депутаты подали рекордное за последние 19 лет количество поправок к проекту бюджета – 3339.

В результате заседаний бюджетного комитета предложили учесть 63 правки, нардепы отклонили 16 из них.

Общие расходы госбюджета предусмотрены на уровне 4,8 трлн грн, доходы – 2,826 трлн грн. Дефицит покроют за счет международной помощи – более 2 трлн грн.

Все налоговые поступления (около 2,8 трлн грн), согласно проекту бюджета, пойдут на сектор обороны.

По словам Гетманцева, в проекте предусмотрено повышение заработных плат преподавателей высших учебных заведений на 50% с 1 января 2026 года. Правительству также поручено определиться с новой моделью оплаты труда учителей учреждений общесреднего образования.

Кроме этого, заложено внедрение программы ассистентов для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Отдельно предусмотрены дополнительные 2 млрд грн на разминирование, а также деньги на строительство детской областной больницы в Харькове. В бюджете заложено финансирование для релокации университетов из зон боевых действий.

Кроме того, принято решение о направлении дополнительных поступлений от налога на сверхприбыль банков, выделении 1 млрд грн на программу страхования военных рисков, а также закреплена норма о передаче 4% НДФЛ в местные бюджеты.