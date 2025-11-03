В Раде готовят новую формулу расчета минимальной зарплаты

Галина Третьякова (источник - скриншот из видео Украинского совета бизнеса)

В Верховной Раде начали работать над обновлением подхода к определению минимальной заработной платы. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Сейчас возобновилась дискуссия, каким образом должна устанавливаться минимальная заработная плата. Собственно мы в комитете прорабатываем новую редакцию закона "Об оплате труда", где до сих пор заложена устаревшая советская процедура", – сказала народный депутат на форуме "Диалог власти с бизнесом: новые возможности для развития ММСП", который провел Украинский совет бизнеса при поддержке ПРООН в Украине.

Сейчас ни профсоюзы, ни работодатели не влияют на процесс осовременивания минимальной зарплаты, подчеркнула Третьякова. А в бюджете на 2026 год правительство предлагает снова установить минимальную зарплату в заниженном размере в нарушение закона об оплате труда.

"У нас есть норма закона, согласно которой минимальная зарплата не может быть ниже, чем прожиточный минимум с соответствующими налогами. Прожиточный минимум сейчас на уровне 9700 грн с налогами. То есть минимальная зарплата до налогообложения должна составлять 9700 – около 10 000 грн", – пояснила глава комитета.

В то же время уровень минимальной зарплаты влияет на экономические показатели достаточно глобально, добавила она.

"Только за счет поднятия минимальной зарплаты экономика может получить дополнительные 30-40 млрд грн, если установить ее в реальной величине", – сказала Третьякова.

Депутаты дискутируют относительно того, нужно ли устанавливать только месячную плату или можно установить ее для работодателя даже в часовом эквиваленте "и должны ли они быть равными". То есть если декларируется заработная плата, например, 8000 грн, то, пояснила Третьякова, почасовая оплата будет соответственно в размере 32 гривни.

"Конечно, за 32 гривни сегодня уже вряд ли можно найти человека по какой-то специальности, даже если вы приглашаете его на час на работу, все равно оплачиваете даже транспортные расходы. Например, во Львове транспорт стоит 25 грн билет на проезд, в Киеве это 8 грн на метро и маршрутка 15 грн. Соответственно если вы пользуетесь метро плюс маршрутка, то 46 грн вы потратите только на то, чтобы доехать до работы и вернуться", – отметила нардеп.

В проекте нового Трудового кодекса, который подготовило Министерство экономики, будет содержаться норма, по которой работодатель и наемный работник могут создавать трудовой договор как коминацию различных форм трудовых отношений, добавила Третьякова.

"То есть вы можете договориться с человеком, что он работает четыре часа постоянно, два часа дистанционно или сверхурочно, и эти нормы тоже можно будет выписывать", – добавила глава парламентского комитета.