Кабмін запустив експеримент – людей повертатимуть на роботу ще до статусу безробітного
Уряд України ухвалив два експериментальні проєкти, які реалізовуватиме Державна служба зайнятості. Перший спрямований на людей, які втратили роботу, але ще не отримали статусу безробітного, другий – на проактивну підтримку ветеранів і ветеранок. Про це повідомив Кабінет міністрів України.
Перший проєкт надає оперативний доступ до державних програм підтримки з працевлаштування для тих, хто втратив роботу, але ще не звернувся до служби зайнятості. Ключовим аспектом є проактивна підтримка – комплекс заходів, спрямованих на повернення людини до роботи ще до отримання статусу безробітного в ДСЗ.
Механізм працюватиме так: якщо протягом 60 днів після звільнення або припинення зайнятості людина не знайде роботу, Пенсійний фонд України передає Державній службі зайнятості дані про таку особу.
Фахівець служби зайнятості взаємодіє з людиною через засоби електронної комунікації та інформує про доступні соціальні послуги.
Другий експериментальний проєкт стосується підтримки ветеранів і ветеранок.
Він розширює можливості для ветеранів за такими напрямками:
- спрощення процедур реєстрації у службі зайнятості, передбачене право подання заяв через фахівців із супроводу за згодою ветерана;
- для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів війни на час воєнного стану, сума компенсацій збільшена вдвічі й тепер становитиме 100% фактичних витрат на оплату праці, але не більше 1,5 мінімальної зарплати;
- участь у суспільно корисних роботах можлива без набуття статусу безробітного.
Його головна мета – покращити механізми соціальної й професійної адаптації ветеранів та демобілізованих.
- 29 жовтня Кабінет міністрів схвалив постанову про масштабну цифровізацію ринку праці через запуск системи Обрій. Платформа об'єднає всі сервіси зайнятості в одній системі – від реєстрації безробітного до підтвердження кваліфікації.
Коментарі (0)