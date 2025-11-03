Кабмін запустив експеримент – людей повертатимуть на роботу ще до статусу безробітного

Експериментальні проєкти передбачають допомогу з працевлаштування та подвійні компенсації роботодавцям за наймання ветеранів

Фото: Pexels

Уряд України ухвалив два експериментальні проєкти, які реалізовуватиме Державна служба зайнятості. Перший спрямований на людей, які втратили роботу, але ще не отримали статусу безробітного, другий – на проактивну підтримку ветеранів і ветеранок. Про це повідомив Кабінет міністрів України.

Перший проєкт надає оперативний доступ до державних програм підтримки з працевлаштування для тих, хто втратив роботу, але ще не звернувся до служби зайнятості. Ключовим аспектом є проактивна підтримка – комплекс заходів, спрямованих на повернення людини до роботи ще до отримання статусу безробітного в ДСЗ.

Механізм працюватиме так: якщо протягом 60 днів після звільнення або припинення зайнятості людина не знайде роботу, Пенсійний фонд України передає Державній службі зайнятості дані про таку особу.

Фахівець служби зайнятості взаємодіє з людиною через засоби електронної комунікації та інформує про доступні соціальні послуги.

Другий експериментальний проєкт стосується підтримки ветеранів і ветеранок.

Він розширює можливості для ветеранів за такими напрямками:

спрощення процедур реєстрації у службі зайнятості, передбачене право подання заяв через фахівців із супроводу за згодою ветерана;

для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів війни на час воєнного стану, сума компенсацій збільшена вдвічі й тепер становитиме 100% фактичних витрат на оплату праці, але не більше 1,5 мінімальної зарплати;

участь у суспільно корисних роботах можлива без набуття статусу безробітного.

Його головна мета – покращити механізми соціальної й професійної адаптації ветеранів та демобілізованих.