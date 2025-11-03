Кабмин запустил эксперимент – людей будут возвращать на работу еще до статуса безработного

Экспериментальные проекты предусматривают помощь в трудоустройстве и двойные компенсации работодателям за наем ветеранов

Фото: Pexels

Правительство Украины утвердило два экспериментальных проекта, которые будет реализовывать Государственная служба занятости. Первый направлен на людей, которые потеряли работу, но еще не получили статус безработного, второй – на активную поддержку ветеранов и ветеранок. Об этом сообщил Кабинет министров Украины.

Первый проект обеспечивает оперативный доступ к государственным программам поддержки трудоустройства для тех, кто потерял работу, но еще не обратился в службу занятости. Ключевым аспектом является проактивная поддержка – комплекс мер, направленных на возвращение человека к работе до получения статуса безработного в государственной службе занятости.

Механизм будет работать следующим образом: если в течение 60 дней после увольнения или прекращения трудовых отношений человек не найдет работу, Пенсионный фонд Украины передает Государственной службе занятости данные об этом лице.

Специалист службы занятости взаимодействует с человеком через средства электронной коммуникации и информирует о доступных социальных услугах.

Второй экспериментальный проект посвящен поддержке ветеранов и ветеранок.

Он расширяет возможности для ветеранов в следующих областях:

упрощение процедур регистрации в службе занятости, предусмотренное право подачи заявлений через специалистов по сопровождению с согласия ветерана;

для работодателей, которые принимают на работу ветеранов войны на время военного положения, сумма компенсаций увеличена вдвое и теперь составит 100% фактических затрат на оплату труда, но не более 1,5 минимальной зарплаты;

Участие в общественно полезных работах возможно без получения статуса безработного.

Его главная цель – улучшить механизмы социальной и профессиональной адаптации ветеранов и демобилизованных.