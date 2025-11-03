Кабмин запустил эксперимент – людей будут возвращать на работу еще до статуса безработного
Правительство Украины утвердило два экспериментальных проекта, которые будет реализовывать Государственная служба занятости. Первый направлен на людей, которые потеряли работу, но еще не получили статус безработного, второй – на активную поддержку ветеранов и ветеранок. Об этом сообщил Кабинет министров Украины.
Первый проект обеспечивает оперативный доступ к государственным программам поддержки трудоустройства для тех, кто потерял работу, но еще не обратился в службу занятости. Ключевым аспектом является проактивная поддержка – комплекс мер, направленных на возвращение человека к работе до получения статуса безработного в государственной службе занятости.
Механизм будет работать следующим образом: если в течение 60 дней после увольнения или прекращения трудовых отношений человек не найдет работу, Пенсионный фонд Украины передает Государственной службе занятости данные об этом лице.
Специалист службы занятости взаимодействует с человеком через средства электронной коммуникации и информирует о доступных социальных услугах.
Второй экспериментальный проект посвящен поддержке ветеранов и ветеранок.
Он расширяет возможности для ветеранов в следующих областях:
- упрощение процедур регистрации в службе занятости, предусмотренное право подачи заявлений через специалистов по сопровождению с согласия ветерана;
- для работодателей, которые принимают на работу ветеранов войны на время военного положения, сумма компенсаций увеличена вдвое и теперь составит 100% фактических затрат на оплату труда, но не более 1,5 минимальной зарплаты;
- Участие в общественно полезных работах возможно без получения статуса безработного.
Его главная цель – улучшить механизмы социальной и профессиональной адаптации ветеранов и демобилизованных.
- 29 октября Кабинет министров утвердил постановление о масштабной цифровизации рынка труда за счет запуска системы "Обрій". Платформа объединит все сервисы занятости в единой системе – от регистрации безработного до подтверждения квалификации.
