Кабмин запустил цифровую систему Обрій для рынка труда

Правительство приняло постановление о создании единой платформы для трудоустройства, переподготовки и оказания помощи безработным

Фото: Pexels

29 октября Кабинет министров утвердил постановление о масштабной цифровизации рынка труда путем запуска системы Обрій. Платформа объединит все сервисы занятости в единой системе – от регистрации безработного до подтверждения квалификации. Об этом сообщило Министерство экономики.

Цифровая система "Обрій" позволит украинцам:

зарегистрироваться в качестве безработного;

оформить пособие;

официально уволиться на временно оккупированных территориях;

получить стипендию на обучение;

получить подтверждение квалификации.

Система будет автоматически проверять данные в Пенсионном фонде, Государственном центре занятости и других реестрах.

"Наша задача – вернуть людей в экономику и обеспечить бизнес кадрами. Одним из ключевых инструментов этого является оптимизация и цифровизация бизнес-процессов, настройка взаимодействия между различными государственными реестрами, построение системы, которая позволит проводить системный и регулярный анализ спроса и предложения на рынке труда, а также научиться прогнозировать баланс спроса и предложения", – отмечает министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Обрій создаст единый цифровой маршрут для всех участников рынка труда. Система привлечет бизнес и учебные заведения к подбору и переподготовке кадров, а программы переобучения будут ориентированы на конкретные потребности работодателей.

Платформа внедрит современные справочники профессий и навыков, согласованные с практиками ЕС, и создаст условия для аналитики и мониторинга в режиме реального времени.

Заместитель министра экономики Дарина Марчак отметила, что среди основных проблем рынка труда является разрыв между навыками соискателей работы и потребностями работодателей. Она подчеркнула, что в настоящее время переподготовку проходят около 15% безработных – показатель, соответствующий европейскому опыту.

В то же время, по ее словам, государство имеет потенциал для масштабирования этой практики: можно глубже анализировать потребности рынка труда, обучать людей в соответствии с запросами бизнеса и помогать соискателям повышать свои профессиональные навыки.