Кабмін запустив цифрову систему Обрій для ринку праці

Уряд ухвалив постанову про створення єдиної платформи для працевлаштування, перенавчання та допомоги безробітним

29 жовтня Кабінет міністрів схвалив постанову про масштабну цифровізацію ринку праці через запуск системи Обрій. Платформа об'єднає всі сервіси зайнятості в одній системі – від реєстрації безробітного до підтвердження кваліфікації. Про це повідомило Мінекономіки.

Цифрова система Обрій дозволить українцям:

зареєструвати статус безробітного;

оформити допомогу;

офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях;

отримати грант на навчання;

отримати підтвердження кваліфікації.

Система автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.

"Наш фокус – повернути людей в економіку і дати бізнесу кадри. Один з ключових інструментів цього – оптимізація і цифровізація бізнес процесів, налаштування обмінів між різними державними реєстрами, побудова системи, яка уможливить системний і регулярний аналіз пропозиції і попиту на ринку праці, а також навчиться прогнозувати баланс попиту і пропозиції", – зазначає міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.

Обрій створить єдиний цифровий маршрут для всіх учасників ринку праці. Система залучить бізнес і освітні заклади до підбору та перекваліфікації кадрів, а програми перенавчання прив'яжуть до конкретних потреб роботодавців.

Платформа впровадить сучасні довідники професій і навичок, узгоджені з практиками ЄС, та створить умови для аналітики й моніторингу в реальному часі.

Заступниця міністра економіки Дарина Марчак зазначила, що серед головних проблем ринку праці є розрив між навичками пошукачів роботи та потребами роботодавців. Вона підкреслила, що наразі на перенавчання потрапляє близько 15% безробітних – показник, який відповідає європейському досвіду.

Водночас за її словами, держава має потенціал для масштабування цієї практики: можна глибше аналізувати потреби ринку праці, навчати людей відповідно до запитів бізнесу та допомагати пошукачам роботи підвищувати свої професійні навички.