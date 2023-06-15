Хлеб всему голова: на какие льготные кредиты может рассчитывать бизнес. Опыт ПриватБанка

В Министерстве аграрной политики и продовольствия подсчитали, что с начала 2023 года и до 31 мая украинские аграрии получили более 34,5 млрд грн кредитов.

Наиболее востребованными стали кредиты, выданные в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%": почти 20 млрд грн (58% от общей суммы кредитов) получили 5,3 тыс. агропредприятий. В рамках этой программы государство с февраля 2020 года компенсирует бизнесу часть процентов по кредиту. Сейчас самым активным участником программы является государственный ПриватБанк.

В рамках программы "5-7-9" больше всего кредитов получили сельхозтоваропроизводители Кировоградской области: 790 предприятий привлекли 2,3 млрд грн. 682 агрокомпаний Винницкой области получили 2,1 млрд грн. В Киевской области 1,94 млрд грн привлекли 423 хозяйства, в Одесской – 1,91 млрд грн 524 хозяйства.

Стоит отметить, что аграрии получили доступ к программе только после введения в Украине военного положения (тогда они могли рассчитывать на кредиты под 0%) и именно для них программа стала наиболее востребованной. В Министерстве финансов подсчитали, что с 24 февраля 2022 года до 12 июня 2023 года кредиты агросектору занимают второе место по объему: из общей суммы кредитов в 115,5 млрд грн на кредиты сельхозпроизводителям пришлось 31,99 млрд грн (27,8%). Для сравнения: на долю инвестиционных кредитов пришлось 3,63 млрд грн (3,1%), рефинансирование предварительно полученных кредитов – 4,26 млрд грн (3,7%), антикризисные кредиты – 7,63 млрд грн (6,6%).

Однако в 2023 году правительство внесло коррективы в программу: Кабмин установил для всех получателей кредитов на осуществление сельхоздеятельности единую ставку – 9%. В то же время банки получили возможность финансировать посевные кампании.

"С первых дней войны мы не останавливали кредитование экономики. Именно государственные банки стали едва ли не единственным источником финансирования бизнеса, прежде всего аграриев и компаний из критически важных секторов экономики. В прошлом году наибольшее внимание мы уделяли именно финансированию агросектора – наша доля рынка выросла с 4% до 10%, – рассказал член правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгений Заиграев. – В этом году ПриватБанк также планирует существенно увеличить объемы финансирования украинского малого и среднего бизнеса".

В ПриватБанке подсчитали, что с начала нынешней весенней посевной кампании банк предоставил украинским аграриям кредитов на сумму более 7,6 млрд грн. Финансирование получили более 2000 хозяйств, преимущественно фермеры и агропредприятия микро- и малого бизнеса.

Среди лидеров по кредитованию – аграрии Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей.

В рамках государственной программы льготного кредитования "5-7-9" аграрии могут получать годовые кредиты (со сроком погашения до марта 2024 года) на пополнение оборотных средств с компенсацией от государства до 9% годовых годовых. По программе "КУБ" клиенты могут получить от 100 тыс. грн до 5 млн грн (представители микробизнеса) или до 7 млн грн (малый бизнес). По программе "Агросезон" сумма кредита может достигать 50 млн грн. Особенностью ПриватБанка является возможность составить индивидуальный график погашения с учетом особенностей бизнеса заемщика.

Представители других секторов экономики могут получить кредит на пополнение оборотных средств на сумму до 50 млн грн сроком до трех лет как в виде обычного кредита, так и в виде возобновляемой кредитной линии. Как и для аграриев, процентная ставка составляет 9% годовых.

В ПриватБанке отметили: несмотря на войну, аграрии обращались не только за кредитами на пополнение оборотных средств, но и за инвестиционными кредитами. Почти 80% профинансированных банком инвестиционных проектов в рамках программы "5-7-9%" работают в агробизнесе – это финансирование закупки сельхозтехники, прежде всего тракторов и комбайнов ведущих мировых производителей. Также большим спросом пользуется финансирование коммерческого грузового транспорта и спецтехники.

По словам Евгения Заиграева, на сегодня в рамках программы поддержки украинского бизнеса портфель кредитов и лизинга на приобретение основных средств уже превысил 4 млрд грн. Срок кредитования по таким программам достигает трех лет, а процентная ставка 5-7% годовых: 7% годовых для микро- и малого бизнеса с возможностью снижения до 5% при условии создания новых рабочих мест и 9% годовых для среднего и крупного бизнеса с возможностью снижения до 7% при условии создания новых рабочих мест.

Сейчас инвестиционное финансирование – одно из приоритетных направлений ПриватБанка: он планирует выделять на финансирование инвестиционных потребностей украинского бизнеса не менее полумиллиарда гривень ежемесячно до конца 2023 года.