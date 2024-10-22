Назустріч власній справі: ПУМБ ініціює освітньо-грантову програму розвитку ветеранського бізнесу

Програма "Жити назустріч" від ПУМБ надає гранти, навчання та менторинг для розвитку ветеранського бізнесу в Україні.

Банк ПУМБ у співпраці з Future Development Agency та KSE Business School запустив освітньо-грантову програму для розвитку ветеранського бізнесу "Жити назустріч", яка допомагатиме захисникам і захисницям зробити крок назустріч власній справі.

Повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя – непростий шлях, на якому вкрай важливо мати надійних партнерів. Тих, хто готові йти тобі назустріч. І тих, хто готові крокувати вперед разом із тобою.

Сергій Магдич, заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу, наголосив: "Програма надає можливість отримати грант від 500 тисяч до 1 млн грн на запуск чи розвиток власного бізнесу. Вона об’єднає ветеранів і цивільних задля якісної інтеграції і розвитку української економіки. Освітньо-грантова програма сприятиме створенню нових робочих місць і розвиватиме соціальне підприємництво в Україні. Вона допоможе віднайти ветеранам і ветеранкам свою нову велику місію – тільки тепер у цивільному житті, – аби робити цей світ кращим, зміцнювати країну".

Для кого програма: участь можуть взяти команди щонайменше з 2-х осіб, на чолі з ветераном/кою чи військовослужбовцем/вицею, що мають статус учасника бойових дій.

Особливості програми: можливість відкрити справу з другом чи близькою людиною, сучасне бізнес-навчання, менторський супровід і експертна підтримка після відкриття малого підприємства, обслуговування ФОП у банку на вигідних умовах, допомога у просуванні бізнесу завдяки платформі "Жити назустріч".

Ініціатива реалізовуватиметься в декілька етапів:

· Набір команд

Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2024 року. Щоб податися на участь, ознайомтесь з умовами на сайті та заповніть заявку. На початку листопада за результатами оцінки заявок та інтерв’ю буде відібрано 30 команд. Серед критеріїв відбору: наявність команди, реалістичність бізнес-проєкту, вмотивованість (готовність до навчання та розвитку власної справи).

· Навчання та консультації

У листопаді та грудні команди проходитимуть бізнес-навчання від викладачів та експертів KSE Business School, в результаті якого розроблять бізнес-план. Зустрічі відбуватимуться онлайн щотижня. Також кожна команда матиме власного ментора-підприємця та отримає необхідні онлайн-консультації з експертами для розвитку бізнесу (бухгалтерія, digital-маркетинг, експорт, SMM, PR тощо).

· Фінансування та супровід бізнесу

Наприкінці грудня команди презентуватимуть свої бізнес-плани. Експертне журі, до якого ввійдуть представники ПУМБ, Future Development Agency, KSE Business School, ветеранської спільноти та бізнесу, вибере 10 переможців, що отримають фінансування від 500 тис. до 1 млн гривень згідно зі створеними бізнес-планами. Ментори та експерти програми продовжать консультувати команди протягом 3 місяців, допомагаючи якісно запустити бізнес.

Дізнайтеся більше про програму та умови участі на сайті платформи інтеграції ветеранів та ветеранок "Жити назустріч".

Давайте крокувати назустріч ветеранському бізнесу разом!