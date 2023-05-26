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26.05.2023, 10:00

Ощадбанк розпочав діалог із корейськими державними установами щодо співпраці у відбудові України

Ощадбанк розпочав діалог із корейськими державними установами щодо співпраці у відбудові України - Фото

Представники Ощадбанку обговорили можливі шляхи співпраці з учасниками корейсько-українсько-польської конференції

Ощад запропонував південнокорейським корпораціям і державним інституціям супроводжувати їх інвестиції та програми допомоги у сфері відбудови України, спираючись на унікальну експертизу державного банку. Представники Ощадбанку обговорили можливі шляхи співпраці з учасниками корейсько-українсько-польської конференції "Підтримка України в гуманітарній допомозі та проєктах відновлення", що відбулась 22-23 травня у Варшаві. 

Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, та директор департаменту фінансових інститутів Олександр Буглак провели в рамках конференції зустрічі з міністром земель, інфраструктури та транспорту Південної Кореї Вон Хі Рьоном, з представниками державної корейської корпорації з розвитку міст і закордонної інфраструктури KIND та інших державних і муніципальних установ і агенцій.

Також відбулась низка перемовин з керівництвом найбільших корейських компаній, зокрема корпорації Samsung. 

"Зацікавленість корейської сторони у відбудові України є надзвичайно високою. Основні теми всіх зустрічей – можливість залучення фінансування, способи поєднання державних, міжнародних та комерційних коштів для відбудови інфраструктури України, досвід і експертиза Ощаду в роботі з іноземними партнерами і в управлінні масштабними проєктами, який може стати надійною платформою для співпраці. Палітра проєктів, в яких зацікавлена корейська сторона, є найширшою й високотехнологічною: від реконструкції та розбудови портів, залізниць, аеродромів та доріг до вузьких муніципальних завдань. Під час конференції вже окреслили кілька проєктів з розвитку регіонів, щодо яких домовились продовжити детальний діалог", – зазначив Юрій Каціон. 

Команда Ощаду також провела низку зустрічей з представниками польської сторони, зокрема з віцепрезидентом Польсько-української господарчої палати. Вони обговорили досвід і можливості фінансування інфраструктурних проєктів в Україні та домовились визначити напрями подальшого співробітництва. 

"Ми продовжуємо реалізацію нашої стратегічної мети – залучення міжнародних партнерів до відновлення та розвитку української економіки. Для цього використовуємо двосторонні зустрічі та участь топменеджменту банку в конференціях та форумах. Кількість міжнародних проєктів за нашою участю зростає, проте Україна потребує ще більшої підтримки, над чим ми наполегливо працюємо", – прокоментував голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Теги: Ощадбанк
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