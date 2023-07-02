Ощадбанк пропонує реструктуризацію та фінансування бізнесу, який постраждав від російської агресії

Відповідно до них можливе зниження процентної ставки до 0% або відстрочення за платежами по тілу кредиту. Ці умови дійсні для бізнес-клієнтів, які здійснюють свою діяльність на деокупованих та прифронтових територіях або перенесли свій бізнес на підконтрольну Україні територію. Фінансування надається на відновлення та підтримку бізнес-діяльності.

Головними вимогами для отримання пільгових умов реструктуризації або фінансування є відсутність прострочених платежів за кредитами (прострочення по тілу та відсотках) до 24 лютого 2022 року, бездоганна ділова репутація та врегульована проблемна заборгованість за кредитами в інших банках.

Підтримка бізнесу здійснюватиметься в рамках таких програм:

"Доступні кредити 5-7-9%";

кредитування з використанням державних гарантій;

кредитування експортерів у рамках співпраці з Експортно-кредитним агентством;

партнерських програм для поповнення оборотних коштів, необхідних для закупівлі палива, матеріалів, поповнення основних фондів;

урядової програми допомоги підприємцям у формі грантів на створення або розвиток власного бізнесу єРобота.

"Ощад як надійний фінансовий партнер українського бізнесу пропонує своїм позичальникам з числа релокованих компаній та підприємств з деокупованих територій звернутись по реструктуризацію. Це дасть нам можливість продовжити співпрацю та надати таким компаніям нове фінансування на привабливих умовах. Давайте разом відновлювати українські регіони і продовжувати економічну підтримку мужніх захисників Батьківщини", — відзначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

Для отримання фінансування потрібно надати до Ощадбанку письмове звернення щодо потреби в реструктуризації та бажаних умов такої реструктуризації.

Нагадуємо, що для подання заявки на новий кредит запущено інноваційний сервіс ОщадБізнес. Завдяки йому підприємці сегмента ММСБ можуть подавати заявки на кредитування за лічені хвилини й отримувати попереднє рішення за кредитом протягом 24 годин без відвідування відділень Ощадбанку.