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30.06.2023, 16:00

Ощадбанк вчергове зберігає пільговий тариф на еквайринг задля підтримки бізнесу

Ощадбанк вчергове зберігає пільговий тариф на еквайринг задля підтримки бізнесу - Фото

Незважаючи на підвищення тарифу інтерчейндж з боку платіжних систем з 1 липня Ощадбанк не буде підвищувати еквайрингову комісію для роздрібної торгівлі за приймання карткових платежів. У випадку непониження платіжними системами рівня інтерчейндж протягом 1-2 місяців банк перегляне своє рішення. Останній раз банк відмовився підвищувати цю комісію у грудні 2022 року після того, як ставку інтерчейндж було вперше збільшено платіжними системами після повномасштабного вторгнення. На початку великої війни Ощад взагалі на декілька місяців скасував цю комісію, чим суттєво підтримав бізнес у цей важкий період. 

"Безготівкові платежі були одним з основних факторів, які сприяли збереженню стабільності банківської системи України після 24 лютого минулого року. Сучасні фінансові технології допомогли бізнесу залишитись на плаву і продовжити забезпечувати українців найнеобхіднішим. Наше нинішнє рішення не підвищувати еквайрингову комісію допоможе зберегти цю тенденцію і надалі. Ми свідомо йдемо назустріч бізнесу навіть попри те, що зменшуємо свою прибутковість. Зараз у час великих випробувань на порядку денному не лише фінансові результати, а й питання взаємної підтримки українських споживачів, компаній та банків", – зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

 

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Теги: Ощадбанк
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