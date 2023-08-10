Ощадбанк запроваджує послугу фінансового лізингу для корпоративних клієнтів

Вчора у Варшаві було підписано перший договір з надання Ощадбанком фінансового лізингу українській компанії для придбання однієї одиниці вантажно-розвантажувальної техніки Liebherr на суму більше 5 млн євро.

Тристоронній договір підписали Ощадбанк, компанія-лізингоотримувач та виробник техніки LIEBHERR, світовий лідер виготовлення техніки для вантажно-розвантажувальних робіт.

Реалізація проекту сприятиме збільшенню пропускної спроможності експортно-імпортних перевезень. Це надзвичайно важливо для економічного потенціалу країни, зважаючи на намагання російського агресора заблокувати або зруйнувати логістичні артерії, що пов’язують Україну зі світом.

"Повномасштабна війна продовжує змінювати ринок фінансових послуг. За даними НБУ ринок лізингу з лютого 2022 року зазнав падіння на 60%. Проте Ощад запроваджує послуги з фінансового лізингу для корпоративних клієнтів, адже лізинг – це можливість без застави отримати нову техніку для розвитку бізнесу. Виходячи з того, що втрати активів бізнесу в Україні від війни перевищують 11 млрд доларів, застава майна за кредитним договором перестала бути простим способом отримання фінансування. Тож ми розвиваємо інші напрями підтримки наших клієнтів у відновленні бізнес-активності", – зауважив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, під час підписання тристороннього договору.

Ощадбанк надаватиме послуги з лізингу корпоративним клієнтам на індивідуальних умовах для придбання сільськогосподарської техніки, техніки для вантажно-розвантажувальних робіт, іншого промислового обладнання.

"Вже більше 70 років ми виробляємо і продаємо техніку для вантажно-розвантажувальних робіт по всьому світу. Зараз ми особливо раді відправити цей об‘єкт саме до України, адже це не лише бізнес, а й наш вклад в експортний потенціал України, в забезпечення продовольчої безпеки світу", – наголосив Роман Чопик, Регіональний директор з продажів LIEBHERR-MCCtec Rostock GmbH.