Ощадбанк видав першу позику єОселя на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва

Позику було видано у Львові на придбання помешкання в житловому комплексі "ЕКО-ДІМ на Надійній", що будується.

Раніше за кредити єОселі можна було придбати нерухомість лише на вторинному ринку або на первинному, якщо будинок вже введено в експлуатацію. Зараз учасники програми можуть розглядати придбання квартир, що будуються, що значно розширює пропозицію.

Нагадуємо, Ощадбанк утримує впевнене лідерство серед банків, що беруть участь у реалізації єОселі: він видав 61% фінансування в рамках програми. Нещодавно Ощад надав перший кредит із повною компенсацією відсотків – минулого тижня військовослужбовець отримав таке фінансування в рамках угоди між банком та Закарпатською ОВА.

Більше про кредити єОселя від Ощаду можна дізнатись за посиланням https://www.oschadbank.ua/credit/eoselia