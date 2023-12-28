Ощадбанк акредитував перші 10 забудовників для участі в програмі єОселя
Клієнти банку віднині можуть придбати житло в будинках, що зводяться, у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Ковелі, Луцьку, Сумах, Тернополі та на Львівщині.
Ощадбанк активно розширює географію акредитованих забудовників. Від старту програми Ощад видав уже 41 кредит на квартири в цих новобудовах. Ось повний перелік забудовників та житлових об’єктів, що беруть участь у програмі:
№
НАЗВА ЗАБУДОВНИКА
НАЗВА ЖК
1
ПрАТ "ХК "ЕКО-ДІМ"
ЖК "Екодім на Надійній"
2
ТОВ "Комфорт центр Запоріжжя"
ЖК "СМАРТ"
3
ТОВ "Азимут Трейдінг Запоріжжя"
ЖК "ОСНОВА"
4
ПрАТ "ЛДБК"
ЖК "Карамель", буд. 6
5
ДБК ЖИТЛОБУД; ТОВ "ДБК-Партнер"; ПрАТ "Домобудівний комбінат №4"; ТОВ "ДБК-Індустрія"
ЖК Navigator 2
6
ПП "КРЕАТОР-БУД"
ЖК Manhattan
7
KSM GROUP – ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІСТЕМІНВЕСТ" та ТОВ "УКРІНВЕСТ"
ЖК "Авеню 42"
8
ТОВ "БВКК Федорченко"
м. Суми, вул. Збройних сил України, 35
9
ТОВ "Орбітабуд"
ЖК "Нова Барселона"
10
ПП "Будівельна Ініціатива"
ЖК "Янтарний"
"Зараз на ринку є попит на нерухомість, адже внаслідок повномасштабної війни сотні тисяч наших громадян, на превеликий жаль, залишились без даху над головою. Також тригером розвитку іпотечного кредитування є бажання створити умови для повернення наших громадян з-за кордону. Програмою єОселя прагнуть скористатись дедалі більше людей, адже пропозиція є надзвичайно вигідною. Ощадбанк своєю чергою робить її ще більш доступною завдяки збільшенню кількості акредитованих забудовників по всій країні. Це дає можливість розширити вибір житлових об’єктів і населених пунктів, в яких можна придбати житло за держпрограмою", – зауважив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес.
Ощад є лідером державної програми пільгового кредитування єОселя. З моменту її старту банк надав понад 2600 пільгових позик на загальну суму близько 4 млрд грн. Частка ринку Ощадбанку за програмою становить 43% як за сумою, так і за кількістю виданих кредитів.
Подати заявку на участь у програмі єОселя можна в мобільному застосунку Дія. Програму реалізовує Міністерство економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та компанією "Укрфінжитло".