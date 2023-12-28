Ощадбанк акредитував перші 10 забудовників для участі в програмі єОселя

Клієнти банку віднині можуть придбати житло в будинках, що зводяться, у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Ковелі, Луцьку, Сумах, Тернополі та на Львівщині.

Ощадбанк активно розширює географію акредитованих забудовників. Від старту програми Ощад видав уже 41 кредит на квартири в цих новобудовах. Ось повний перелік забудовників та житлових об’єктів, що беруть участь у програмі: 

НАЗВА ЗАБУДОВНИКА

НАЗВА ЖК

1

ПрАТ "ХК "ЕКО-ДІМ"
та ТОВ "ФК "ЕКО-ДІМ"

ЖК "Екодім на Надійній"
с. Горішній, Львівська обл., вул. Героїв України, 7в

2

ТОВ "Комфорт центр Запоріжжя"

ЖК "СМАРТ"
м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 4а

3

ТОВ "Азимут Трейдінг Запоріжжя"

ЖК "ОСНОВА"
м. Запоріжжя, вул. Поштова, 117

4

ПрАТ "ЛДБК"

ЖК "Карамель", буд. 6
м Луцьк, вул. Конякіна, 3-ж

5

ДБК ЖИТЛОБУД; ТОВ "ДБК-Партнер"; ПрАТ "Домобудівний комбінат №4";  ТОВ "ДБК-Індустрія"

ЖК Navigator 2
м. Київ, Оболонський р-н, вул. Коноплянська, 22

6

ПП "КРЕАТОР-БУД"

ЖК Manhattan
м. Тернопіль, бульв. П.Куліша, 1

7

KSM GROUP – ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІСТЕМІНВЕСТ" та ТОВ "УКРІНВЕСТ"

ЖК "Авеню 42"
м. Київ, Голосіївський р-н, просп. Академіка Глушкова, 42

8

ТОВ "БВКК Федорченко"

м. Суми, вул. Збройних сил України, 35

9

ТОВ "Орбітабуд"

ЖК "Нова Барселона"
м. Ковель, Волинська обл., вул. Тараса Боровця, 13в

10

ПП "Будівельна Ініціатива"

ЖК "Янтарний"
м. Дніпро, вул. Янтарна, 75а

"Зараз на ринку є попит на нерухомість, адже внаслідок повномасштабної війни сотні тисяч наших громадян, на превеликий жаль, залишились без даху над головою. Також тригером розвитку іпотечного кредитування є бажання створити умови для повернення наших громадян з-за кордону. Програмою єОселя прагнуть скористатись дедалі більше людей, адже пропозиція є надзвичайно вигідною. Ощадбанк своєю чергою робить її ще більш доступною завдяки збільшенню кількості акредитованих забудовників по всій країні. Це дає можливість розширити вибір житлових об’єктів і населених пунктів, в яких можна придбати житло за держпрограмою", – зауважив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес.

Ощад є лідером державної програми пільгового кредитування єОселя. З моменту її старту банк надав понад 2600 пільгових позик на загальну суму близько 4 млрд грн. Частка ринку Ощадбанку за програмою становить 43% як за сумою, так і за кількістю виданих кредитів. 

Подати заявку на участь у програмі єОселя можна в мобільному застосунку Дія. Програму реалізовує Міністерство економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та компанією "Укрфінжитло".

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