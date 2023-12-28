Ощадбанк акредитував перші 10 забудовників для участі в програмі єОселя

Вже 10 забудовників отримали акредитацію в Ощаді для участі в програмі доступної іпотеки єОселя.

Клієнти банку віднині можуть придбати житло в будинках, що зводяться, у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Ковелі, Луцьку, Сумах, Тернополі та на Львівщині.



Ощадбанк активно розширює географію акредитованих забудовників. Від старту програми Ощад видав уже 41 кредит на квартири в цих новобудовах. Ось повний перелік забудовників та житлових об’єктів, що беруть участь у програмі:

№ НАЗВА ЗАБУДОВНИКА НАЗВА ЖК 1 ПрАТ "ХК "ЕКО-ДІМ"

та ТОВ "ФК "ЕКО-ДІМ" ЖК "Екодім на Надійній"

с. Горішній, Львівська обл., вул. Героїв України, 7в 2 ТОВ "Комфорт центр Запоріжжя" ЖК "СМАРТ"

м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 4а 3 ТОВ "Азимут Трейдінг Запоріжжя" ЖК "ОСНОВА"

м. Запоріжжя, вул. Поштова, 117 4 ПрАТ "ЛДБК" ЖК "Карамель", буд. 6

м Луцьк, вул. Конякіна, 3-ж 5 ДБК ЖИТЛОБУД; ТОВ "ДБК-Партнер"; ПрАТ "Домобудівний комбінат №4"; ТОВ "ДБК-Індустрія" ЖК Navigator 2

м. Київ, Оболонський р-н, вул. Коноплянська, 22 6 ПП "КРЕАТОР-БУД" ЖК Manhattan

м. Тернопіль, бульв. П.Куліша, 1 7 KSM GROUP – ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІСТЕМІНВЕСТ" та ТОВ "УКРІНВЕСТ" ЖК "Авеню 42"

м. Київ, Голосіївський р-н, просп. Академіка Глушкова, 42 8 ТОВ "БВКК Федорченко" м. Суми, вул. Збройних сил України, 35 9 ТОВ "Орбітабуд" ЖК "Нова Барселона"

м. Ковель, Волинська обл., вул. Тараса Боровця, 13в 10 ПП "Будівельна Ініціатива" ЖК "Янтарний"

м. Дніпро, вул. Янтарна, 75а

"Зараз на ринку є попит на нерухомість, адже внаслідок повномасштабної війни сотні тисяч наших громадян, на превеликий жаль, залишились без даху над головою. Також тригером розвитку іпотечного кредитування є бажання створити умови для повернення наших громадян з-за кордону. Програмою єОселя прагнуть скористатись дедалі більше людей, адже пропозиція є надзвичайно вигідною. Ощадбанк своєю чергою робить її ще більш доступною завдяки збільшенню кількості акредитованих забудовників по всій країні. Це дає можливість розширити вибір житлових об’єктів і населених пунктів, в яких можна придбати житло за держпрограмою", – зауважив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес.

Ощад є лідером державної програми пільгового кредитування єОселя. З моменту її старту банк надав понад 2600 пільгових позик на загальну суму близько 4 млрд грн. Частка ринку Ощадбанку за програмою становить 43% як за сумою, так і за кількістю виданих кредитів.

Подати заявку на участь у програмі єОселя можна в мобільному застосунку Дія. Програму реалізовує Міністерство економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та компанією "Укрфінжитло".