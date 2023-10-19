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Новини компаній
19.10.2023, 11:39

Ощадбанк пропонує безкоштовне обслуговування і продаж валюти за 0 грн для експортерів

Ощадбанк пропонує безкоштовне обслуговування і продаж валюти за 0 грн для експортерів - Фото

Ощадбанк пропонує клієнтам – юридичним особам, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, скористатися ексклюзивними умовами нового тарифного пакету "Мій Експорт"

Ощадбанк пропонує безкоштовне обслуговування і продаж валюти за 0 грн для експортерів у партнерській програмі з Новою поштою та Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України"- "Мій експорт".

Ощадбанк спільно з Новою поштою та Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" розпочинає піврічну партнерську програму для експортерів. Партнерська програма "Мій експорт" складається з трьох компонентів: банківське обслуговування і валютообмінні операції, відправка товарів на експорт через Нову пошту, бізнес-навчання та консультації по контрактам.

Ощадбанк пропонує клієнтам – юридичним особам, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, скористатися ексклюзивними умовами нового тарифного пакету "Мій Експорт". Згідно з умовами пакету валютообмінні операції та обслуговування здійснюватимуться банком без комісії за 0 грн.  

Від Нової пошти кожен учасник програми отримає індивідуальні знижки на доставку за кордон. Окрім цього, компанія візьме на себе усі витрати за митно-брокерські послуги. 

Також учасники програми зможуть пройти навчання для експортерів від Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та Офісу з розвитку підприємництва і експорту. 

"Сьогодні ми запустили унікальний партнерський проєкт лідерів ринку, спрямований на підтримку українського експорту. Ми пропонуємо безкоштовні послуги експортерам, таких пропозицій банк ще не робив. Вдячні нашим партнерам з Нової пошти і  Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" за колаборацію, наша комплексна програма забезпечує реальну підтримку експортерів як в фінансовому питанні, так і в знаннях, що відкриватиме для них нові ринки. Середньомісячний обсяг українського експорту у 2023 році відносно 2022-го зменшився приблизно на 14%. І робимо свій внесок у зміну цієї тенденції", – зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ. 

Детальніше про умови тарифного пакету "Мій Експорт" дізнавайтесь за посиланням.

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