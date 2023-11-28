Ощадбанк пропонує підприємцям кредити на автомобілі Тойота і Лексус за ставкою від 0,01% річних

Ощад розробив спеціальні умови кредитування для підприємців на автомобілі відомих японських брендів Тойота і Лексус від офіційних дилерів підприємства з іноземними інвестиціями "Тойота-Україна". Процентна ставка за автокредитами становить від 0,01% річних і залежить від терміну кредитування та авансового платежу.

"Ощадбанк є лідером кредитних продажів Тойота і Лексус для підприємців. Тільки цього року ми надали позики на придбання авто цих брендів на 62,2 млн грн. Понад третину автомобілів – позашляховики – закуплено для агропромислового сектору, де надійність та довговічність автомобілів є одними з головних критеріїв. Наші умови кредитування і за комісією, і за терміном – найкращі на ринку. Зі зниженням відсоткової ставки за кредитом автомобілі всесвітньо відомих брендів стають ще доступнішими для українських підприємців", – зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес.

Сума кредиту – від 100 тис. до 10 млн грн, строк – до 5 років, власний внесок – від 20% вартості авто. Разова комісія становить від 1,49%.

Пакет документів, які потрібно надати для прийняття банком рішення, спрощено. Договір застави можна оформити без нотаріуса.

Детальніше про пропозицію – за посиланням.