Ощадбанк запускає нові послуги еквайрингу

Торгові мережі можуть віднині звернутись до банку, щоб підключити цей сервіс, і запропонувати своїм покупцям не лише знімати готівку на касах, а й навпаки – класти готівку на карткові рахунки. Це дасть можливість уникати великого обсягу готівкових коштів "на руках", а також просувати cashless-технології в країні.

Ще однією безготівковою технологією Ощадбанку є додаток ОщадPAY – POS-термінал та касовий апарат у смартфоні. Більше 1,9 млн трансакцій на суму понад 1,5 млрд грн – такий обсяг платежів 7 тисяч користувачів цього сервісу здійснили за 10 місяців 2023 року. Це стільки ж, скільки за весь минулий рік.

ОщадPAY став незамінним помічником українського бізнесу під час повномасштабної війни. Він дає змогу приймати оплати через смартфон з NFC з використанням безконтактних карток та гаманців Apple Pay та Google Pay у мобільних телефонах, смарт-годинниках тощо, а також здійснювати фіскалізацію готівкових та безготівкових платежів без додаткового обладнання. Ще одна важлива перевага цього сервісу – можливість роботи під час блекаутів, адже його функціонування не залежить від електропостачання в магазині чи кафе. ОщадPay також містить опції індивідуального призначення платежу, сервіс "чайові", онлайн-кабінет, перегляду та закриття підсумків роботи по банківському бізнес-дню, фіскальних змінах та готівкових операціях, відправлення чека в SMS, на електронну пошту або будь-яким доступним способом через Android.

Популярності ОщадPAY сприяє розширення сфери його використання. Нині цей сервіс почав активно використовуватись при оплаті послуг державних установ. За його допомогою приймають платежі співробітники ДП "Ліси України", а також патрульна поліція в деяких областях (штрафи за порушення правил дорожнього руху, адміністративні штрафи).

"Наступний крок у розвитку еквайрингових сервісів Ощадбанку – опція оплати товарів декількома картками чи готівкою та карткою (partial approval). Ощад – перший банк, який запропонував цю опцію роздрібному бізнесу. Воєнний стан жодним чином не зупиняє розвиток безконтактних технологій Ощадбанку, а навпаки прискорює їх розробку. Ми добре розуміємо, що наші клієнти дедалі більше потребують таких сервісів", – зауважив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.