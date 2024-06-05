ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити з можливістю кешбеку до 15%

АТ "ОТП БАНК" у межах реалізації спільної з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) програми пропонує малим і середнім підприємствам (МСП) інвестиційні кредити на підтримку бізнесу в умовах війни з можливістю компенсації частини витрат, профінансованих за рахунок кредитних коштів Банку. Сторони нещодавно уклали нову угоду про співпрацю, що дозволить ОТП БАНК надати українському приватному сектору 120 млн євро фінансування за участі ЄБРР через інструмент покриття 50% кредитного ризику на портфельній основі.

"Дана програма, по суті, є успішним розширенням попередньої співпраці з ЄБРР, яка мала великий попит серед наших клієнтів, і спрямована на підтримку таких критично важливих галузей, як сільське господарство, виробництво й торгівля товарами першої необхідності, послуг логістики та інших. Завдяки цьому інструменту кредитування компанії мають змогу продовжувати свою діяльність, розвиватися та забезпечувати доступність товарів і послуг для населення", – зазначила Наталія Кондратчук, директор департаменту корпоративного фінансування ОТП БАНК.

Такі кредити під портфельні гарантії можуть бути направлені на підтримку довгострокових інвестицій МСП у "зелені" технології (сучасна агротехніка та інше енергоефективне обладнання, сонячні панелі для електростанцій задля забезпечення власних потреб), що відповідають стандартам Європейського Союзу і сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та зовнішніх ринках. Після реалізації фінансування інвестиційних проєктів позичальники МСП зможуть претендувати на інвестиційні стимули (грошові компенсації, кешбеки), які надаються ЄС у межах ініціативи EU4Business.

Розмір компенсації залежить від виду придбаних активів і складності проєкту та може становити до 15% від обсягу отриманих кредитних коштів. Відшкодування відбувається у валюті євро після документального підтвердження цільового використання коштів позичальником сегмента МСП і верифікації документів спеціалістами Європейського банку реконструкції та розвитку.

Підписана угода є продовженням співпраці між ЄБРР та ОТП БАНК у сфері підтримки українського бізнесу, яка розпочалася у 2022 р. Однією зі складових цього співробітництва є реалізація програми підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств у країнах Східного партнерства ЄС. З початку повномасштабної війни загальний обсяг нового фінансування від українських банків, підтриманий подібними гарантіями ЄБРР, сягнув близько 900 млн євро станом на кінець 2023 р.