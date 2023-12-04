ОТП Банк відкрив благодійний Різдвяний аукціон для збору коштів на протезування героїв

В ОТП Банку стартував благодійний Різдвяний аукціон, який триватиме з 4 грудня по 25 грудня.

Усі зібрані кошти буде перераховано Superhumans Center – для протезування захисників, які на війні втратили кінцівки і потребують комплексного лікування та реабілітації.

Учасникам аукціону пропонуються ексклюзивні лоти: різдвяний лот від Першої леді, прапор України з автографом Валерія Залужного, боксерські рукавички, підписані Віталієм Кличком, тенісна ракетка Еліни Світоліної, футболка з підписом мільярдера Баффета, збірка творів Сергія Жадана, а також – пам’ятні монети, набори марок, унікальні прикраси до Різдва – усі з автографами знаменитостей.

Взяти участь у благодійному аукціоні можуть всі клієнти банку, через застосунок OTP Bank UA.

Переглянути повний перелік лотів можна на сайті.

"Саме через благодійність кожен відповідальний бізнес сьогодні може та має допомагати суспільству. Адже підтримки потребує країна, економіка, громадяни, і звісно, наші захисники. Це вже другий великий благодійний аукціон, який проводить ОТП Банк, щоб зібрати кошти на протезування героїв", – розповів СЕО ОТП Банку Володимир Мудрий.

"Хочу привернути увагу до унікальної можливості, фічі, якої немає в жодного банку: аукціон проводиться онлайн у застосунку OTP Bank UA. Щиро вдячна нашій команді розробників, які встигли і реалізували таку наче й "некорисну" з точки зору банківських операцій, але таку актуальну для благодійності функцію, що допоможе кожному клієнтові як долучитися до аукціону, так і просто задонатити Superhumans. Важлива естетична емоційна складова – у тих, хто здійснить пожертву, буде унікальна авторська "сорочка" на банківську картку до Різдва. Давайте зробимо добру справу і допоможемо нашим 25 Героям до 25 грудня!", – закликала директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку, тім-лідерка проєкту OTP Bank Helps Ukraine Леся Сирота.





Superhumans Center – ультрасучасний центр для реабілітації дорослих і дітей, постраждалих від війни, створений на базі Львівського обласного госпіталя ветеранів війн і репресованих ім.Ю.Липи у квітні 2023р. Займається протезуванням, складною реконструктивною хірургією, реабілітацією та психологічною підтримкою українців, які отримали травми через війну. Щороку в центрі планують приймати до 3000 пацієнтів.