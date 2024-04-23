Підтримка МСБ: як спільні програми держбанку та Фонду розвитку підприємництва допомагають бізнесу

В умовах повномасштабного російського вторгнення підприємства МСБ продовжують бути вагомим чинником стійкості держави. Малий і середній бізнес – та подушка безпеки, яка підтримує економіку під час кризи.

Підприємства МСБ є платниками податків, роботодавцями та важливим елементом економічної інфраструктури громад.

Як держава підтримує бізнес

З початку повномасштабної війни, Уряд докладає всіх зусиль для підтримки бізнесу насамперед мікро-, малого та середнього підприємництва. Завдання держави — підтримати підприємців, надавши доступ до капіталу.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" – найвідоміша серед державних програм підтримки підприємництва. Вона стартувала в лютому 2020 року і спочатку спрямовувалась лише на інвестиційне кредитування, проте згодом була суттєво розширена і адаптована для ведення бізнесу в умовах COVID-19 та воєнного стану.

В умовах війни проблема залучення операційних коштів постала перед підприємцями особливо гостро. Адже з огляду на інфляцію та необхідність тримати ціни на товари та послуги на доступному для споживачів рівні, підприємства мають усе менше прибутків для інвестування у свій розвиток та відновлення.

Тому "5–7–9 %" стала основним інструментом фінансової підтримки малого бізнесу України, а Фонд розвитку підприємництва (ФРП), як адміністратор програми — основним драйвером кредитування економіки України, оскільки орієнтовно 90 % нових підприємницьких кредитів надається за цією програмою.

Згідно із даними Міністерства фінансів, за час дії воєнного стану в Україні видано 49 258 доступних кредитів на загальну суму 197,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 36 765 кредитів на 100,5 млрд грн).

Успішна реалізація програми "5–7–9" Фондом розвитку підприємництва, єдиним учасником якого є Уряд в особі Мінфіну, сприяє розвитку мікро- та малого підприємництва в Україні та надходженню податків до бюджету, підтримці уповноважених банків за рахунок надійної компенсації державою різниці відсоткової ставки, а також збільшенню робочих місць і підтримці громадян в умовах війни.

Спільні проєкти Укрексімбанку з ФРП

Укрексімбанк, який успішно реалізує свої прагнення бути банком першого вибору для бізнесу, розпочав співпрацю з Фондом розвитку підприємництва у 2020 році.

Сьогодні Банк активно співпрацює з ФРП, який реалізує державну програму "Доступні кредити 5–7–9 %", і стає важливим каталізатором якісного зростання та підтримки малого та середнього бізнесу. Шляхом забезпечення доступу до надійних кредитних ресурсів на пільгових умовах, Банк допомагає реалізовувати амбіційні проєкти, впроваджувати нові технології та підвищувати ефективність МСБ.

Крім цього, така співпраця допомагає створенню сприятливого економічного середовища в регіонах, підтримуючи розвиток місцевих господарств та забезпечуючи стабільність робочих місць.

Влітку 2022 року Укрексімбанк у співпраці з ФРП розширив напрями підтримки стратегічно важливих галузей шляхом лізингового фінансування. Долучитися до державної програми "Доступний фінансовий лізинг 5–7–9 %" можуть представники малого й середнього бізнесу, а також комунальні підприємства для зміцнення своєї матеріально-технічної бази.

Навесні 2023 року Банк уклав кредитну угоду з Фондом розвитку підприємництва на загальну суму понад 250 млн грн, яка передбачає фінансування українських підприємств за трьома програмами з підтримки малого та середнього бізнесу.

Успішні кейси співпраці

Досвід ПП "Пан індик", одного з провідних виробників індичатини на Буковині, показує, що фінансова підтримка під час війни стає визначальною для бізнесу.

"Пан Індик" було засноване у 2005 році. З того часу компанія постійно розвивається, збільшує виробничі площі та обсяги реалізації. Фокус реалізації продукції орієнтується на внутрішній ринок. Основними споживачами є дрібні мережі продовольчих магазинів з усієї України (понад 100 компаній).

Від Укрексімбанку підприємство "Пан Індик" отримало 2 кредити в рамах державної програми "Доступні кредити 5–7–9 %" на загальну суму 30 млн грн для поповнення обігових коштів.

За рахунок отриманих кредитних коштів позичальнику вдалось здійснити закупівлю кормів, медикаментів та іншої сировини у великому об′ємі за оптимальними цінами, що дозволить надалі зменшити ризики коливань собівартості та зростання цін для споживачів.

Прикладом успішної співпраці є також і фінансування Рівненської обласної лікарні. У рамах державної програми "5–7–9" лікарня отримала можливість придбати 16 одиниць сучасного нового високотехнологічного обладнання, загальною вартістю 14,4 млн грн. Подібна апаратура зазвичай доступна тільки в окремих лікарнях найбільших українських міст на кшталт Києва чи Львова. Закуплене медичне обладнання дозволило не тільки розширити пакет медичних послуг для мешканців Рівненщини, а й надавати спеціалізовану медичну допомогу безпосередня в межах області.