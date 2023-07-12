Відтепер поповнюйте будь-яку картку Ощаду без комісії в усіх терміналах EasyPay

У складний час сьогодення лідери фінансового ринку об’єднуються, щоб вдосконалювати платіжний сервіс та забезпечити максимальний комфорт при користуванні послугами. Відтепер клієнтам Ощадбанку доступне поповнення карток готівкою без комісії в усіх терміналах EasyPay на суму до 30 тис. грн!
EasyPay ― найбільша всеукраїнська мережа платіжних терміналів, яка працює на ринку більше 15 років. Термінали самообслуговування розташовані в найзручніших місцях по всій Україні.
"Як соціально-важлива платіжна система EasyPay постійно працює над підвищенням доступності платіжних сервісів. Вже понад 80% послуг, які відносяться до цієї категорії в наших терміналах, на сайті та в застосунку, доступні для сплати без комісії, і разом з партнерами ми впевнено рухаємось до абсолютної цифри", ― розповів Антон Авраменко, комерційний директор EasyPay.
Поява безкомісійного поповнення карток Ощаду в терміналах EasyPay допоможе забезпечити максимальний комфорт споживачам банківських послуг. Це підтвердив також Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку:
"В часи військового стану в країні підтримка клієнтів є найголовнішим пріоритетом Банку, зокрема у сегменті електронної комерції. Відміна комісії несе не тільки економічні переваги клієнтам, але й сприяє підвищенню безпеки та швидкості розрахунків. Разом з цим кожен клієнт банку має відчувати підвищення зручності користування картками щодня".
Всі клієнти Банку можуть скористатися послугою "Поповнення картки Ощадбанк" з позначкою "0%" в будь-якому терміналі партнера EasyPay. Сервіс легко знайти на головному екрані.
Необхідні дії для користування сервісом:
Шукайте найближчий до вас термінал EasyPay на мапі та поповнюйте картку Ощадбанк там, де зручно. Дані оновлюються кожні 15 хвилин, тому можете бути впевнені, що термінал, до якого прямуєте, ― активний.