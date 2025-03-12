ПриватБанк святкує 33-річчя та дякує клієнтам подарунками: які кешбеки та знижки можна отримати

Кожен може зібрати власну Приватну галерею подарунків у програмі лояльності "Привіт" у застосунку "Приват24"

19 березня ПриватБанк, найбільший банк України, відзначатиме свій 33-й день народження. З цієї нагоди банк підготував спеціальні акції та пропозиції для всіх своїх 18,5 мільйонів клієнтів, висловлюючи щиру подяку за довіру та партнерство.

Як повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, з 11 до 25 березня всі фізичні особи-клієнти банку зможуть скористатися персональними подарунками, які можна активувати у програмі лояльності "Привіт" у додатку "Приват24". Серед подарунків, які підготував банк:

7% кешбеку в кафе та ресторанах;

до 15% кешбеку у популярних фастфудах;

10% кешбеку на заправку авто та послуги таксі;

10% кешбеку на дитячі товари;

10% кешбеку на товари для краси і здоров’я.

Особливі пропозиції чекають на тих, кому у березні виповниться 33 роки. Вони одержать "Золоту картку" у програмі "Привіт", яка надасть можливість отримати безпрецедентний кешбек — 33% на всі покупки.

Геймери також зможуть скористатися знижками та кешбеками на купівлю ігор, ігрових додатків і на оформлення підписок — до 10%. Кешбеки також діятимуть на оплату комунальних послуг, поповнення мобільних та перекази за кордон.

Спеціальні умови для бізнес-клієнтів

Бізнес-клієнти ПриватБанку теж не залишаться без уваги. За словами члена правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, з 11 березня до 18 березня діятимуть пільгові умови відкриття рахунків для юридичних осіб. Також бізнес-клієнти банку отримають 10-відсоткову знижку на пальне з карткою Visa Business Go на WOG, включно до 31 березня.

Приємна новина для нових користувачів: ті з них, які з 11 березня до 11 квітня підключать принаймні одну послугу з екосистеми еквайрингу (це набір рішень, які допомагають бізнесу приймати платежі від клієнтів — наприклад, POS-термінал, застосунок "Термінал", інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс "Оплата частинами") візьмуть участь у розіграші 33 сертифікатів giftmall по 10 000 грн кожен. Розіграш відбудеться серед учасників після закінчення акції.

Додаткові святкові знижки з Visa

Привабливі пропозиції діятимуть за оплати картками Visa від ПриватБанку у партнерів:

Apple: 10% знижки на товари в авторизованих партнерів (з 11 до 19 березня).

"Епіцентр": 7% знижки на купівлю в онлайн-магазині (з 11 до 25 березня).

MAKEUP: 7% знижки на замовлення від 799 грн (з 11 до 25 березня).

Rozetka: 7% знижки на купівлю на суму від 1500 грн (з 11 до 25 березня).

Активувати кешбеки та знижки дуже просто: для цього необхідно скористатися додатком "Приват24", зайти в розділ "Привіт" та просто натиснути +. Готово — під час розрахунків вам автоматично надходитиме кешбек чи спрацьовуватиме знижка.