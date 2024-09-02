ПУМБ розіграє призів майже на 2 млн грн серед учасників програми "Національний кешбек"

ПУМБ приєднався до державної програми "Національний кешбек", пропонуючи 10% кешбеку та можливість виграти 1 000 000 грн і інші призи.

ПУМБ – найбільший український банк із приватним капіталом долучився до державної програми "Національний кешбек". Банк одним із перших підтримав проєкт під патронатом Мінекономіки та став партнером програми. До того ж ПУМБ посилив ініціативу розіграшем 700 призів по 1000 грн та 3 зарядних станцій серед своїх клієнтів – учасників програми. Головний переможець отримає від банку – 1 000 000 гривень!

В основі державної програми "Національний кешбек" – є ідея підтримки громадян та українського бізнесу. Програма буде реалізована через купівлю товарів українського виробництва, з поверненням клієнту 10% кешбеку від держави на спеціальну карту "Кешбек "Зроблено в Україні", – відкриту в банках-партнерах програми. Ці кошти можна буде витратити на визначений програмою перелік послуг.

"Ми одними з перших доєднались до цієї важливої державної програми. Кешбек від ПУМБ і раніше був однією із наших конкурентних переваг, а за участі у програмі "Національний кешбек" наша екосистема кешбеків стане чи не найвигіднішою на банківському ринку. Також завдяки зручності нашого застосунку – ПУМБ Online, реєстрація у програмі відбувається всього лише у декілька кліків. Усе зрозуміло на інтуїтивному рівні. Будемо раді бачити якомога більше нових клієнтів, які приєднаються до програми через ПУМБ Online та переконаються у вигідності та фінансових перевагах нашого банку", – підкреслює Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

Нарахування кешбеку для споживачів починається з 2 вересня. Перший етап програми відбудеться з вересня по грудень 2024 року. Мінімальний місячний кешбек за програмою становитиме 2 грн, максимальний — 3000 грн. Зарахування коштів на картку за витрати поточного місяця, відбуватиметься до 20 числа наступного місяця.

Які переваги ви отримаєте, долучившись до програми через застосунок ПУМБ Online:

Крім 10% кешбеку від держави, з ПУМБ клієнти, які зареєструються у програмі та виконають умови акції*, матимуть можливість виграти мега приз у розмірі 1 000 000 гривень. А ще буде 700 призів по 1 000 гривень та вже з вересня стартує розіграш 3 потужних зарядних станцій Bluetti AC200MAX.

Коли купуєш українське – усі в плюсі! А разом із ПУМБ цих плюсів стає набагато більше.

Як взяти участь у державній програмі "Національний кешбек" з ПУМБ – читайте тут.

*Офіційні правила Акції розіграшу 1 млн грн та 700 призів по 1000 грн від ПУМБ читайте на сайті банку