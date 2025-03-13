Укрексімбанк долучається до розширення співпраці у рамках японсько-української платформи JUPITe

Укрексімбанк співпрацює з японськими фінансовими інституціями, що сприяє розвитку економічних відносин між Україною та Японією.

6 березня 2025 року на запрошення керівництва банку, Укрексімбанк відвідала японська делегація, до складу якої входили представники Міністерства землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії на чолі із заступником міністра паном Огасаварою, посольства Японії в Україні та керівники великих японських компаній.

Заступник міністра пан Огасавара презентував ініціативи японського уряду та бізнес-платформу інфраструктурних технологій для відновлення і реконструкції JUPITeR – спільну ініціативу Міністерства розвитку громад і територій України та Міністерства землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії, яка створена з метою координації та широкого залучення японських компаній у відновлення української інфраструктури.

Під час зустрічі керівники 15 японських компаній, які є учасниками платформи JUPITeR, представили свої компанії та проєкти, в яких вони беруть або планують брати участь, а також різні ініціативи та рішення, що сприятимуть відбудові та розвитку інфраструктури України. Окрім проєктів та ініціатив, обговорювались як багаторічний практичний досвід Укрексімбанку у реалізації спільних японсько-українських проєктів, так і наявні можливості Банку у підтримці ініціатив платформи JUPITeR.

Голова Правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко розповів про роль Банку в економічному відновленні, а також про його участь у державних програмах і програмах міжнародних фінансових організацій.

За підсумками візиту, сторони домовилися організувати інтерактивну зустріч з широким колом японських компаній, які є учасниками платформи JUPITeR.

"Висловлюємо щиру подяку Японії за її допомогу та прагнення сприяти економічному відновленню України. Ця зустріч заклала основу для початку реальної практичної співпраці з компаніями платформи, що матиме результатом реалізацію важливих для нашої країни проєктів", – зазначив Голова Правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко.

Досвід роботи Укрексімбанку з японськими компаніями

Укрексімбанк співпрацює з японськими фінансовими інституціями, що сприяє розвитку економічних відносин між Україною та Японією, й за роки своєї діяльності залучався та продовжує брати участь у різних проєктах за участі японських партнерів.

Укрексімбанк брав участь у якості банка-агента уряду України з обслуговування кредиту, який уряд Японії надав уряду України через JBIC для будівництва термінала D в Аеропорту "Бориспіль".

В рамках Кредитної угоди з Японським банком міжнародного співробітництва (JBIC) було профінансовано низку проєктів на суму близько 30 мільйонів доларів США.

Між Укрексімбанк та японською державною страховою корпорацією NEXI укладено Меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні напрямки співпраці у створенні вигідних процедур і механізмів фінансування поставок товарів і послуг з Японії до України з покриттям NEXI.

Укрексімбанк також призначений банком-агентом уряду України для обслуговування кредиту, наданого урядом Японії через JICA. Цей кредит використовується для модернізації Бортницької станції очищення стічних вод.

Станом на сьогодні Укрексімбанк має кореспондентські відносини та давні партнерські стосунки з такими японськими банківськими групами, як MUFG Bank, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation та Mizuho Bank Ltd.

Окрім іншого, Укрексімбанк для своїх клієнтів проводить міжнародні розрахунки в японських єнах, здійснює конверсійні операції з японською єною і має досвід співпраці з японськими банками в області документарних операцій та торговельного фінансування контрактів своїх клієнтів.





Довідково

JUPITeR – це спільна ініціатива урядів Японії та України, яка має на меті залучення державних і приватних інвестицій, розвиток інфраструктури та промислового співробітництва. Ця спільна бізнес-платформа була запущена Україною та Японією наприкінці січня 2025 року.