В Ощаді стартує програма Моя безбар’єрність, що продовжить розвиток інклюзивних ініціатив банку

Ініціатива, що стала продовженням попередніх зусиль банку з перетворення власної мережі відділень на безбар’єрне середовище, наразі буде сфокусована на підвищенні якості послуг для людей з інвалідністю та ветеранів. Окрім полегшення доступності банківських відділень, "Моя безбар’єрність" передбачає комунікаційну та сервісну складові.

Робота щодо того, щоб відділення Ощадбанку відповідали нормам інклюзивності, не припинялась навіть під час повномасштабної війни. На додачу до 25 відділень, створених Ощадом за власним проєктом інклюзивної установи (два з яких знаходяться на ТОТ), банк сертифікує відділення відповідно до державних стандартів – майже 50% мережі Ощадбанку. Планується, що Ощад надалі буде перетворювати свої відділення на інклюзивні й збільшуватиме частку установ, які відповідають державним вимогам.

Ще один напрям "Моєї безбар’єрності" – комунікаційний. Він передбачає створення окремої сервісної моделі для обслуговування людей з інвалідністю та ветеранів. У відділеннях Ощаду з’являться спеціальні працівники, відповідальні за комунікацію з цією категорією клієнтів. Вони допомагатимуть із значно ширшим колом питань, не обов’язково пов’язаним із банківським сервісом.

Важливу роль також відіграватимуть збільшення кількості ІПТ/банкоматів Ощаду, дружніх до людей з інвалідністю, запровадження відеоідентифікації клієнтів та приведення офіційного сайта та додатку у відповідність із останніми нормами інклюзивності.

"Все суспільство нині має замислитись над тим, яким чином можна полегшити життя людям з інвалідністю. Серед них чимало ветеранів війни, які повернулись чи повернуться з фронту. Сотні тисяч із них отримали важкі поранення, кількість воїнів тільки з ампутаціями кінцівок обраховується десятками тисяч. Ми всі завинили перед ветеранами й маємо забезпечити їм максимально комфортні умови життя по поверненні додому. Програма "Моя безбар’єрність" – відповідь Ощадбанку на цей виклик", – заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"До питання обслуговування людей з інвалідністю ми підійшли комплексно. Було проведено низку інтерв’ю з експертами й людьми з інвалідністю, ми вивчили вітчизняні й світові норми у цій сфері, опитали співробітників та клієнтів. Нами зібрано побажання всіх зацікавлених осіб і виявлено "точки болю", які ми поступово будемо усувати в процесі реалізації програми "Моя безбар’єрність". Для нас дуже важливо, щоб ті зусилля, які банк вже здійснив у сфері інклюзивності, мали своє продовження з урахуванням змін, які відбулись останнім часом у нашій країні", – зазначив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Під час заходу було презентовано мобільний реабілітаційний модуль, що має бути відкритий до кінця листопада в Овручі (Житомирська область). Окрім того, Ощадбанк та Veteran Hub підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту "HR Praktyka/Практика" з метою працевлаштування ветеранів.

Презентація відбулась за підтримки "Бізнесу без бар’єрів" – спільноти мотивованих компаній, яка об'єдналась навколо ініціативи Олени Зеленської "Без бар’єрів".