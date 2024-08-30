Все в одному: мобільний банкінг від Alliance bank для ФОП, юросіб та фізосіб

Новий мобільний банкінг від Alliance bank: все для ФОП, юридичних та фізичних осіб в одному застосунку.

Нещодавно АТ "Банк Альянс" представив новий мобільний застосунок Alliance, який об’єднує в собі сервіси для фізичних і юридичних осіб та ФОП. Тепер усі персональні та бізнес-фінанси можна вести в одному застосунку, не перемикаючись між різними додатками. Застосунок Alliance пропонує ряд зручностей та переваг для всіх типів клієнтів. Він доступний для встановлення в App Store та Play Market, тому оцінити його функціонал та вигоди можна вже зараз.

Переваги для фізичних осіб

Щоб скористатися всіма вигодами для фізосіб, які пропонує застосунок, потрібно відкрити віртуальну картку "Стартова". Її можна відкрити дистанційно за три хвилини, пройшовши ідентифікацію через "Дію" або відеочат. Відкриття та обслуговування картки повністю безкоштовні. Картка "Стартова" також пропонує безкоштовне зарахування коштів, перекази з картки на картку (P2P) без комісії та безкоштовне поповнення мобільного за власні та кредитні кошти.

Вигідний кешбек

Одразу після встановлення застосунку та відкриття картки "Стартова" ви отримуєте 30% кешбеку на перші 30 днів або до накопичення 500 гривень. Після цього починає діяти постійний 1% кешбек на всі покупки без обмежень. Кешбек програма активується автоматично з відкриттям картки "Стартова", діє безстроково і не потребує жодних додаткових налаштувань. Ще однією перевагою є відсутність прив’язки до кількості категорій, тобто кешбек нараховується за більшість покупок, здійснених онлайн та офлайн в Україні, на міжнародних сайтах і за кордоном.

Кредитний ліміт з найдовшим пільговим періодом

До картки "Стартова" можна отримати кредитний ліміт до 100 тисяч гривень. Пільговий період на покупки триватиме до 92 днів, а для зняття або переказу коштів пропонується пільговий період до 62 днів. Протягом пільгового періода на кредитні витрати встановлена ставка 0,00001%, а після його завершення починає діяти ставка 3% на місяць.

Переваги для бізнесу

Кілька хвилин дистанційної реєстрації через додаток "Дія" або відеочат — і ви отримаєте доступ до ряду корисних функцій для ФОП і юридичних осіб, серед яких:

Безкоштовні та швидкі платежі до бюджету в кілька кліків;

Можливість здійснювати комерційні платежі;

Автоперевірка отримувача платежу на ризик-фактори;

Повторні платежі в два кліки;

Онлайн-квитанції;

Можливість отримати бізнес-кредиту на розвиток бізнесу.

З відкриттям бізнес-рахунку користувачі отримують безкоштовну віртуальну картку з можливістю замовлення пластикової, яку можна отримати в будь-якому відділенні Alliance bank. Перший рік обслуговування бізнес-рахунку є безкоштовним.

Зручність та функціонал

Застосунок Alliance має мінімалістичний та інтуїтивно зрозумілий дизайн. На головному екрані відображаються картка "Стартова" та інші картки, відкриті в банку, кешбек, курс валют і депозити. Також у застосунку легко перемикатись між особистими фінансами та бізнесом. Якщо ви зареєстровані як ФОП або ЮО, то вгорі на головному екрані з’являться розділи Особисте та Бізнес, і ви легко обираєте необхідне. Користувачі можуть налаштовувати різні обкладинки віджетів карток, обираючи дизайни із запропонованої галереї, змінювати назви карток та перемикати режими "день" і "ніч".

Доступність та оновлення

Застосунок Alliance регулярно доповнюється новими функціями. Користувачі можуть стежити за новинками через соцмережі Alliance bank, зокрема Instagram та Telegram.