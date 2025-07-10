Біткоїн сягнув історичного максимуму у майже $112 000 за монету: причини

Перша криптовалюта побила історичний рекорд і досягла ціни у майже $112 000 за монету

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У середу, 9 липня, ввечері біткоїн встановив історичний максимум у $111 988,90 через підвищений апетит інвесторів до ризику та стабільний попит з боку великих фінансових компаній. Про це пише Reuters.

З початку року ціна першої криптовалюти зросла вже на понад 18% і наразі торгується на рівні $111 259.

"Біткоїн – це єдиний актив, про який я знаю, що стає менш ризикованим, коли його ринкова капіталізація зростає", – зазначив засновник Professional Capital Management Ентоні Помпліано.

Політика адміністрації Дональда Трампа, яка підтримує крипторинок, також сприяє зростанню цифрових активів.

Наприклад, компанія Trump Media & Technology Group, пов’язана з родиною Трампа, подала заявку до фінансового регулятора США на запуск біржового індексного фонду (ETF), що інвестуватиме у кілька криптовалют, зокрема у біткоїн.

На тлі зростання біткоїна дорожчають також інші цифрові активи. Ethereum сягнув місячного максимуму у $2794,95. Востаннє він торгувався на рівні $2740,99, що на 5,4% більше за попередній день.

Зростають і акції криптокомпаній. Наприклад, MicroStrategy, співзасновником якої є відомий прихильник біткоїна Майкл Сейлор, подорожчала на 4,7% – до $415,41. Акції криптобіржі Coinbase зросли на 5,4% і досягли $373,85.