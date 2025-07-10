Биткоин достиг исторического максимума в почти $112 000 за монету: причины

Первая криптовалюта побила исторический рекорд и достигла цены в почти $112 000 за монету

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В среду, 9 июля, вечером биткоин установил исторический максимум в $111 988,90 из-за повышенного аппетита инвесторов к риску и стабильного спроса со стороны крупных финансовых компаний. Об этом пишет Reuters.

С начала года цена первой криптовалюты выросла уже более чем на 18% и сейчас торгуется на уровне $111 259.

"Биткоин – это единственный актив, о котором я знаю, что становится менее рискованным, когда его рыночная капитализация растет", – отметил основатель Professional Capital Management Энтони Помплиано.

Политика администрации Дональда Трампа, которая поддерживает крипторынок, также способствует росту цифровых активов.

Например, компания Trump Media & Technology Group, связанная с семьей Трампа, подала заявку в финансовый регулятор США на запуск биржевого индексного фонда (ETF), который будет инвестировать в несколько криптовалют, в частности в биткоин.

На фоне роста биткоина дорожают и другие цифровые активы. Ethereum достиг месячного максимума в $2794,95. Последний раз он торговался на уровне $2740,99, что на 5,4% больше предыдущего дня.

Растут и акции криптокомпаний. Например, MicroStrategy, сооснователем которой является известный сторонник биткоина Майкл Сейлор, подорожали на 4,7% – до $415,41. Акции криптобиржи Coinbase выросли на 5,4% и достигли $373,85.