Активы криптофондов достигли рекордных $167 млрд из-за потери доверия к инвестициям в США

Криптофонды достигли рекорда по росту общего объема активов из-за недоверия к США

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В мае 2025 года активы криптовалютных фондов достигли рекордного уровня благодаря росту спроса со стороны инвесторов, ищущих альтернативу традиционным активам США. Об этом пишет Reuters.

По данным рейтингового агентства, 294 криптофонда в прошлом месяце привлекли $7,05 млрд чистых инвестиций, что является самым высоким показателем с декабря 2024 года.

Общий объем активов в управлении таких фондов достиг рекордных $167 млрд.

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Генеральный директор финтех-компании Aether Holdings Николас Лин заявил, что биткоин снова набирает популярность не только как рисковый актив, но и как инструмент хеджирования (защиты от колебаний на рынке).

За последние три месяца биткоин вырос более чем на 15%, опередив золото (рост на 13,3%) и мировой фондовый индекс MSCI World (+3,6%).

Аналитик и основатель Coin Bureau Ник Пакри объясняет, что рост биткоина привел к потере доверия к традиционным инвестициям в США.

"Доллар слабеет, доходность облигаций растет, фондовые рынки нестабильны. А биткоин, кажется, держится крепко", – отметил он.

В отличие от криптовалютных фондов, в мае с глобальных фондовых рынков было выведено $5,9 млрд, а из фондов золота – $678 млн. Это свидетельствует об общем тренде изменения структуры инвестиционных портфелей.