"Победа для криптовалюты". SEC добровольно отозвала иск против Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добровольно закрыла свое гражданское дело против Binance – крупнейшей в мире криптовалютной биржи, пишет Reuters.

Это решение было оформлено как dismissal with prejudice (закрытие без права повторного обращения), что означает, что SEC не может повторно возбудить это дело.

SEC подала иск против Binance и ее основателя Чанпена Чжао в июне 2023 года, обвинив в искусственном завышении объемов торговли, неправомерном использовании средств клиентов и введении в заблуждение инвесторов в отношении контрольных механизмов.

Криптобиржу также обвиняли в незаконном содействии торговле токенами, что должны быть зарегистрированы как ценные бумаги.

Это дело не связано с уголовном делом против Binance, по которому компания признала вину и уплатила штраф в $4,32 млрд за нарушение законов о противодействии отмыванию денег.

Чжао отбыл четырехмесячное заключение и был освобожден в сентябре 2024 года.

"Огромная победа для криптовалют. Дело SEC против нас закрыто. Спасибо главе SEC Аткинсу и команде Трампа за противодействие регулированию через принуждение. Американские инновации возвращаются на правильный путь – и это только начало", — отреагировали в Binance.

