"Перемога для криптовалюти". SEC добровільно відкликала позов проти Binance

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) добровільно закрила свою цивільну справу проти Binance – найбільшої у світі криптовалютної біржі, пише Reuters.

Це рішення було оформлено як dismissal with prejudice (закриття без права повторного звернення), що означає, що SEC не може повторно порушити цю справу.

SEC подала позов проти Binance та її засновника Чанпена Чжао у червні 2023 року, звинувативши в штучному завищенні обсягів торгівлі, неправомірному використанні коштів клієнтів і введенні в оману інвесторів щодо контрольних механізмів.

Криптобіржу також обвинувачували в незаконному сприянні торгівлі токенами, що мали були бути зареєстровані як цінні папери.

Ця справа не пов'язана з кримінальної справи проти Binance, за якою компанія визнала провину та сплатила штраф у $4,32 млрд за порушення законів про протидію відмиванню грошей.

Чжао відбув чотиримісячне ув'язнення та був звільнений у вересні 2024 року.

"Величезна перемога для криптовалют. Справу SEC проти нас закрито. Дякуємо голові SEC Аткінсу та команді Трампа за протидію регулюванню через примус. Американські інновації повертаються на правильний шлях — і це лише початок", – відреагували в Binance.

Huge win for crypto today. The SEC’s case against us is dismissed.

Thank you to Chairman Atkins & the Trump team for pushing back against regulation by enforcement. U.S. innovation is back on track – and it’s just the beginning.