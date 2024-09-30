Засновник Binance вийшов з в'язниці й розказав, чим буде тепер займатися
Засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао (#61 у списку мільярдерів у рейтингу Bloomberg) провів чотири місяці в американській тюрмі й вийшов на свободу з новими бізнес-планами у сфері блокчейну, штучного інтелекту і біотехнологій, пише Bloomberg. Крім того, він планує присвятити значну частину свого життя освітній онлайн-платформі Giggle Academy.
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"Як же смакує їжа. І яка розкіш мати можливість з'їсти більше ніж один фрукт на день", – написав Чжао у соцмережі X (Twitter) в неділю.
gm, the food taste so good... And what a luxury to be able to have more than one piece of fruit per day!— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 29, 2024
I know some of you may have a lot of questions. I won't have all the answers.
Let me chill for a bit. Then figure out the next steps. There are always more opportunities in… https://t.co/9hvgp8Bo97
Він розказав, що планує більше часу приділяти благодійності й збирається написати книжку.
"О, а Binance, схоже, і без мене непогано справляється, і це прекрасно. Мрія кожного засновника", – вказав він.
- Бізнесмен Чанпен Чжао відбував чотиримісячне ув'язнення за нездатність забезпечити адекватний захист від відмивання грошей на біржі. У рамках угоди з Мін'юстом США він погодився виплатити штраф $50 млн і піти з посади генерального директора Binance. Суд ухвалив вирок Чжао 30 квітня 2024 року.
- Наприкінці березня суд у Нью-Йорку засудив засновника ще однієї великої криптобіржі FTX – Сема Бенкмана-Фріда до 25 років ув'язнення. Його визнали винним у розкраданні $8 млрд у клієнтів заснованого ним і пізніше збанкрутілого криптовалютного майданчика.