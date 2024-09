Засновник Binance вийшов з в'язниці й розказав, чим буде тепер займатися

Засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао (#61 у списку мільярдерів у рейтингу Bloomberg) провів чотири місяці в американській тюрмі й вийшов на свободу з новими бізнес-планами у сфері блокчейну, штучного інтелекту і біотехнологій, пише Bloomberg. Крім того, він планує присвятити значну частину свого життя освітній онлайн-платформі Giggle Academy.

"Як же смакує їжа. І яка розкіш мати можливість з'їсти більше ніж один фрукт на день", – написав Чжао у соцмережі X (Twitter) в неділю.

gm, the food taste so good... And what a luxury to be able to have more than one piece of fruit per day!



I know some of you may have a lot of questions. I won't have all the answers.



Let me chill for a bit. Then figure out the next steps. There are always more opportunities in… https://t.co/9hvgp8Bo97