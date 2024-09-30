Основатель Binance вышел из тюрьмы и рассказал, чем будет теперь заниматься
Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (#61 в списке миллиардеров в рейтинге Bloomberg) провел четыре месяца в американской тюрьме и вышел на свободу с новыми бизнес-планами в области блокчейна, искусственного интеллекта и биотехнологий, пишет Bloomberg. Кроме того, он планирует посвятить значительную часть своей жизни образовательной онлайн-платформе Giggle Academy.
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"Как же нравится еда. И какая роскошь иметь возможность съесть более одного фрукта в день", — написал Чжао в соцсети X (Twitter) в воскресенье.
gm, the food taste so good... And what a luxury to be able to have more than one piece of fruit per day!— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 29, 2024
I know some of you may have a lot of questions. I won't have all the answers.
Let me chill for a bit. Then figure out the next steps. There are always more opportunities in… https://t.co/9hvgp8Bo97
Он рассказал, что планирует больше времени уделять благотворительности и собирается написать книгу.
"О, а Binance, похоже, и без меня неплохо справляется, и это прекрасно. Мечта каждого основателя", – указал он.
- Бизнесмен Чанпен Чжао отбывал четырехмесячное заключение за неспособность обеспечить адекватную защиту от отмывания денег на бирже. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности генерального директора Binance. Суд вынес приговор Чжао 30 апреля 2024 года.
- В конце марта суд в Нью-Йорке приговорил основателя еще одной крупной криптобиржи FTX – Сэма Бенкмана-Фрида к 25 годам заключения. Его признали виновным в хищении $8 млрд у клиентов основанной им и позже обанкротившейся криптовалютной площадки.