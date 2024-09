Основатель Binance вышел из тюрьмы и рассказал, чем будет теперь заниматься

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (#61 в списке миллиардеров в рейтинге Bloomberg) провел четыре месяца в американской тюрьме и вышел на свободу с новыми бизнес-планами в области блокчейна, искусственного интеллекта и биотехнологий, пишет Bloomberg. Кроме того, он планирует посвятить значительную часть своей жизни образовательной онлайн-платформе Giggle Academy.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Как же нравится еда. И какая роскошь иметь возможность съесть более одного фрукта в день", — написал Чжао в соцсети X (Twitter) в воскресенье.

gm, the food taste so good... And what a luxury to be able to have more than one piece of fruit per day!



I know some of you may have a lot of questions. I won't have all the answers.



Let me chill for a bit. Then figure out the next steps. There are always more opportunities in… https://t.co/9hvgp8Bo97