Біткоїн захитало після фейкового твіту про погодження ETF-фондів у США

Вартість біткоїна сьогодні уночі різко підскочила і так само різко впала – і все через несанкціонований твіт в офіційному акаунті SEC

Фото: depositphotos.com

На сторінці Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC) у соцмережі X (Twitter) сьогодні вночі з'явився твіт про погодження біржового фонду біткоїнів, на цій новині вартість біткоїна підскочила майже до $48 000. Але у SEC одразу заявили, що твіт був несанкціонованим, а акаунт комісії зламали.

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Через 15 хвилин після публікації твіту в акаунті SEC голова комісії Гері Генслер заявив, що цей обліковий запис був скомпрометований і насправді біржові фонди для віртуальних активів не були погоджені.

Фейковий твіт (Фото: X)

Спростування голови SEC (Фото: X)

Несанкціонований твіт не був написаний комісією чи її працівниками, стверджують в SEC.



Після цього вартість біткоїна опустилась приблизно до $45 400, а до ранку середи за київським часом стабілізувалась на рівні близько $46 000.

У компанії X заявили, що доступ до акаунта SEC був отриманий невідомою особою через номер телефону, пов’язаний з обліковим записом @SECGov, через третю сторону.

"Можемо підтвердити, що в обліковому записі не було ввімкнено двофакторну автентифікацію на момент зламу облікового запису", – йдеться в поясненні X.

Попри цей конфуз, очікується, що SEC ще цього тижня оголосить про погодження спотових криптовалютних ETF – біржових фондів, ціна яких буде прив'язана до біткоїна. Вони можуть полегшити вхід на крипторинок великих інвесторів, які не готові напряму купувати цифрові активи, побоюючись неповноцінного правового регулювання та проблем зі зберіганням.

Комісія США з цінних паперів і бірж досі не дозволяла ETF, які інвестують безпосередньо в біткоїн, посилаючись на пов'язані з цим ризики – шахрайство та маніпуляції ринком.

Зараз на біржах торгуються ETF на біткоїн-ф'ючерси й акції криптокомпаній.