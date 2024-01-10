Биткоин зашатался после фейкового твита об одобрении ETF-фондов в США

Стоимость биткоина сегодня ночью резко подскочила и так же резко упала – и все из-за несанкционированного твита в официальном аккаунте SEC

Фото: depositphotos.com

На странице Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) в соцсети X (Twitter) сегодня ночью появился твит о согласовании биржевого фонда биткоинов, на этой новости стоимость биткоина подскочила почти до $48 000. Но в SEC сразу заявили, что твит был несанкционированным, а аккаунт комиссии взломан.

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Через 15 минут после публикации твита в аккаунте SEC глава комиссии Гэри Генслер заявил, что эта учетная запись была скомпрометирована и на самом деле биржевые фонды для виртуальных активов не были согласованы.

Фейковый твит (Фото: X)

Опровержение главы SEC (Фото: X)

Несанкционированный твит не был написан комиссией или ее сотрудниками, утверждают в SEC.



После этого стоимость биткоина опустилась примерно до $45 400, а к утру среды по киевскому времени стабилизировалась на уровне около $46 000.

В компании X заявили, что доступ к аккаунту SEC был получен неизвестным лицом по номеру телефона, связанному с учетной записью @SECGov, через третью сторону.

"Можем подтвердить, что в аккаунте не была включена двухфакторная аутентификация на момент взлома аккаунта", — говорится в объяснении X.

Несмотря на этот конфуз, ожидается, что SEC еще на этой неделе объявит о согласовании спотовых криптовалютных ETF – биржевых фондов, цена которых будет привязана к биткоину. Они могут облегчить вход на крипторынок крупных инвесторов, не готовых напрямую покупать цифровые активы, опасаясь неполноценного правового регулирования и проблем с хранением.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам до сих пор не разрешала ETF, которые инвестируют непосредственно в биткоин, ссылаясь на связанные с этим риски – мошенничество и манипуляции рынком.

Сейчас на биржах торгуются ETF на биткоин-фьючерсы и акции криптокомпаний.