Биткоин зашатался после фейкового твита об одобрении ETF-фондов в США
На странице Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) в соцсети X (Twitter) сегодня ночью появился твит о согласовании биржевого фонда биткоинов, на этой новости стоимость биткоина подскочила почти до $48 000. Но в SEC сразу заявили, что твит был несанкционированным, а аккаунт комиссии взломан.
Через 15 минут после публикации твита в аккаунте SEC глава комиссии Гэри Генслер заявил, что эта учетная запись была скомпрометирована и на самом деле биржевые фонды для виртуальных активов не были согласованы.
Несанкционированный твит не был написан комиссией или ее сотрудниками, утверждают в SEC.
После этого стоимость биткоина опустилась примерно до $45 400, а к утру среды по киевскому времени стабилизировалась на уровне около $46 000.
В компании X заявили, что доступ к аккаунту SEC был получен неизвестным лицом по номеру телефона, связанному с учетной записью @SECGov, через третью сторону.
"Можем подтвердить, что в аккаунте не была включена двухфакторная аутентификация на момент взлома аккаунта", — говорится в объяснении X.
Несмотря на этот конфуз, ожидается, что SEC еще на этой неделе объявит о согласовании спотовых криптовалютных ETF – биржевых фондов, цена которых будет привязана к биткоину. Они могут облегчить вход на крипторынок крупных инвесторов, не готовых напрямую покупать цифровые активы, опасаясь неполноценного правового регулирования и проблем с хранением.
Комиссия США по ценным бумагам и биржам до сих пор не разрешала ETF, которые инвестируют непосредственно в биткоин, ссылаясь на связанные с этим риски – мошенничество и манипуляции рынком.
Сейчас на биржах торгуются ETF на биткоин-фьючерсы и акции криптокомпаний.
- Криптовалюты имеют высокую волатильность и могут как резко дорожать, так и стремительно дешеветь. К примеру, в августе они за одну ночь обвалились на 10% и более после публикации в Wall Street Journal о том, что SpaceX Илона Маска сократила свои запасы биткоина на $373 млн, которые компания приобрела в 2021-2022 годах.
- Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS). Среди них – даже сын главы Европейского центробанка Кристин Лагард.