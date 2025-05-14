Нацкомісія забракувала законопроєкт Гетманцева про криптовалюти: має 80 зауважень

НКЦПФР хоче, щоб її визнали регулятором ринку віртуальних активів в Україні

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) висловила незгоду з законопроєктом №10225-д щодо зміни Податкового кодексу для врегулювання обігу віртуальних активів в Україні. На сайті комісії повідомляється, що вона подала 80 пропозицій та зауважень до цього проєкту.

"Законопроєкт створює перешкоди для побудови в Україні прогресивної та ефективної моделі регулювання ринку віртуальних активів, не відповідає євроінтеграційному шляху України та зобов’язанням щодо імплементації актів ЄС, а тому не може бути підтриманим комісією", – йдеться в рекомендаціях.

Одне з ключових пропозицій для покращення законопроєкту – визначення регулятора ринку відповідно до стандартів MiCA.

Голова податкового комітету Верховної Ради, автор законопроєкту Данило Гетманцев вважає, що НКЦПФР не може бути регулятором, бо, на його думку, комісія не справляється навіть зі своїми нинішніми функціями й перетворилася на "охоронця кладовища" при мертвому фондовому ринку.

НКЦПФР не погоджується з Гетманцевим та наполягає, що саме комісія має бути основним регулятором для значної частини ринку віртуальних активів, яка за природою близька до ринків капіталу та фінансових інструментів (емісія та допуск до торгів віртуальних активів, нагляд за діяльністю емітентів токенів та постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів тощо).

Також комісія пропонує заборонити автоматичний допуск на український ринок емітентів та провайдерів послуг, пов'язаних з криптовалютами, без національної авторизації, оскільки передбачені в законопроєкті юрисдикції не мають загальної заборони для резидентів держави-агресорки.

"Окремо підкреслюємо, що НКЦПФР не має жодного відношення до рішень щодо можливого зупинення чи блокування розгляду законопроєкту у Верховній Раді, оскільки не наділена такими повноваженнями", – йдеться в повідомленні.