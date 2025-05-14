Нацкомиссия забраковала законопроект Гетманцева о криптовалютах: имеет 80 замечаний

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выразила несогласие с законопроектом №10225-д об изменении Налогового кодекса для урегулирования оборота виртуальных активов в Украине. На сайте комиссии сообщается, что она подала 80 предложений и замечаний к этому проекту.

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"Законопроект создает препятствия для построения в Украине прогрессивной и эффективной модели регулирования рынка виртуальных активов, не соответствует евроинтеграционному пути Украины и обязательствам по имплементации актов ЕС, а потому не может быть поддержан комиссией", — говорится в рекомендациях.

Одно из ключевых предложений для улучшения законопроекта – определение регулятора рынка в соответствии со стандартами MiCA.

Глава налогового комитета Верховной Рады, автор законопроекта Даниил Гетманцев считает, что НКЦБФР не может быть регулятором, потому что, по его мнению, комиссия не справляется даже со своими нынешними функциями и превратилась в "охранника кладбища" при мертвом фондовом рынке.

НКЦБФР не соглашается с Гетманцевым и настаивает, что именно комиссия должна быть основным регулятором для значительной части рынка виртуальных активов, которая по природе близка к рынкам капитала и финансовым инструментам (эмиссия и допуск к торгам виртуальных активов, надзор за деятельностью эмитентов, поставщиков и поставщиков и т.п.).

Также комиссия предлагает запретить автоматический допуск на украинский рынок эмитентов и провайдеров услуг, связанных с криптовалютами, без национальной авторизации, поскольку предусмотренные в законопроекте юрисдикции не имеют общего запрета для резидентов государства-агрессора.

"Отдельно подчеркиваем, что НКЦБФР не имеет никакого отношения к решениям о возможной остановке или блокировании рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, поскольку не наделена такими полномочиями", — говорится в сообщении.