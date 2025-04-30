Гетманцев резко раскритиковал НКЦБФР: назвал комиссию охранником кладбища

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что фондовый рынок Украины превратился в "кладбище", а Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) стала лишь его "охранником". Поручать этой комиссии развитие нового рынка криптоактивов, по его мнению, нецелесообразно и рискованно.

"Фондовый рынок в течение последних пяти лет давно стал напоминать животное из Красной книги. О нем пишут, им занимаются, в отношении его принимают законы, проводят симпозиумы и конференции, но в живой природе его уже давно никто не видел", — написал Гетманцев в Telegram.

Количество открытых акционерных обществ в Украине по состоянию на конец 2024 года упало до 1606 (в начале века было более 12 000), закрытых акционерных обществ – до 4700 (было 18 700 в 2011 году).

"Если в разгар мирового финансового кризиса произошла 1161 эмиссия акций, а на выходе из него – 5052 (в 2010 году) и 2513 (в 2011 году), то в 2021-2024 годах в среднем регистрировалось лишь 49 эмиссий акций в год. Такая же картина – с выпуском корпоративных облигаций. По количеству эмиссий: в 2005-2009 годах – 680 выпусков облигаций в год, в 2024 году – только 38", — указал Гетманцев.

На конец марта 2025 года в биржевом списке фондовой биржи "Перспектива", кроме облигаций внутреннего государственного займа, нет ни одной другой ценной бумаги в листинге, в ПФТС – всего семь ценных бумаг.

В 2013 году было 188 выпусков акций, 227 выпусков корпоративных облигаций, 79 выпусков ценных бумаг ИСИ.

"На своем пике в 2014 году капитализация листинговых компаний фондового рынка составила 29,2% ВВП (463,5 млрд грн), в 2020 году (последние данные) достигла лишь 1,3 млрд грн (0,03% ВВП), а сейчас об этом показателе вообще не приходится говорить как о потерянном из-за отсутствия листинговых компаний как явления", — указал Гетманцев.

Почти полностью исчез первичный рынок торгов финансовыми инструментами.

Депутат подчеркнул, что отсутствие нормального фондового рынка делает невозможным развитие пенсионной системы второго уровня (накопительной) и привлечение инвестиций, особенно от мелких инвесторов.

Гетманцев отвергает войну как оправдание, приводя пример НБУ, рынки в регулировании которого успешно развиваются даже в военное время.

"На фондовом рынке нет лидера, нет стратегии, а значит — нет будущего. Есть только тишина. Тишина кладбища. Имеем ли мы право предоставить охраннику кладбища строительство нового рынка, рискуя превратить его в такое же кладбище? Очевидно, нет", — указал он.

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