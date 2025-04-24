Комитет Рады поддержал законопроект о легализации криптовалют: что он предусматривает

Раде рекомендовали рассмотреть законопроект о виртуальных активах, предусматривающий новые правила, категории токенов и льготное налогообложение

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24 апреля парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о виртуальных активах и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Что предлагает законопроект

В документе дается определение виртуального актива как особого цифрового объекта, существующего в электронной форме благодаря технологии блокчейна. Такие активы – не деньги и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим, согласно Гражданскому кодексу, приравнивается к движимому имуществу.

Редакция законопроекта, предложенная к первому чтению, предусматривает, в частности, отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона "О платежных услугах".

Классификация виртуальных активов

Проект разделяет виртуальные активы на три основные категории:

токены с привязкой к активам – стабилизируются в отношении валют или имущества;

токены электронных денег – привязаны к официальной валюте;

другие виртуальные активы – не входящие в первые две категории. Для них предусмотрен механизм классификации через регулятор.

Как приобретается право собственности

Собственность на виртуальные активы приобретается через эмиссию, сделку, решение суда или по закону. Подтверждением выступает обладание криптографическими ключами. Вводится презумпция правомерного владения, если судом не установлено иное.

Что такое "белая книга"

Для публичного предложения виртуальных активов эмитенты должны создавать "белую книгу" – документ, содержащий ключевую информацию об активе, эмитентах, рисках. Все маркетинговые сообщения должны соответствовать содержанию белой книги, быть правдивыми и не вводить в заблуждение. Запрещается распространять рекламу для публикации этого документа.

Кто сможет работать с виртуальными активами

Поставщики услуг (хранение, обращение, обмен, перевод) должны проходить авторизацию, отвечать организационным и финансовым требованиям, обеспечивать защиту клиентов. Закон предусматривает требования к прозрачности, борьбе с инсайдерской торговлей, манипуляциям и разглашению конфиденциальной информации.

Налогообложение

Отдельный раздел законопроекта посвящен налогообложению. Этот вопрос стал критическим в предыдущих попытках регулирования рынка ВА.

Предполагается:

отдельное налогообложение прибыли от операций по ВА;

налог уплачивается из прибыли, а не с объема сделок;

обмен одного ВА на другой не облагается налогом;

доходы в пределах одной минимальной зарплаты – без налогов;

физлица сами декларируют доходы и уплачивают налоги;

при продаже активов, приобретенных до вступления в силу закона, в течение 2026 года можно будет применить льготную ставку НДФЛ – 5%.

Также предусмотрена возможность учета убытков с прошлых лет при расчетах (кроме отдельных исключений).