Закон о криптовалютах: Гетманцев рассказал, как будут начисляться налоги
В четверг, 25 апреля, парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рассмотрит законопроект о виртуальных активах. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
Документ содержит более 200 страниц и включает все ключевые аспекты регулирования криптовалют в Украине — от правового статуса регуляторов до налогообложения и обращения виртуальных активов.
Среди главного он рассказал о налогообложении и переходном периоде для украинцев.
По его словам, предлагается простая модель: налог будет уплачиваться только с прибыли. То есть — с разницы между расходами на приобретение криптоактивов и доходами от их продажи в течение года.
Кроме того, в течение года после вступления закона в силу граждане смогут задекларировать доходы от криптовалюты по ставке 5% без подтверждения первоначальных расходов.
Больше деталей Гетманцев пообещал озвучить после заседания комитета.
- В феврале 2022 года Рада приняла Закон №2074-IX "О виртуальных активах", а в марте его подписал президент. Закон до сих пор не начал функционировать, потому что для его вступления в силу нужно было внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент не сделал.
- Сейчас идет работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Регулировка в Украине, которая распространится и на криптоотрасль, будет построена на европейских нормах MiCA.
- В августе 2024-го владелец биржи Kuna назвал украинский крипторынок мертвым.
- НБУ заявил, что не рассматривает криптовалюту как законное средство платежа и работает над законодательным урегулированием рынка виртуальных активов.
- В апреле в НБУ сообщали, что законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен до октября 2025 года.