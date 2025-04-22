Закон о криптовалютах: Гетманцев рассказал, как будут начисляться налоги

Даниил Гетманцев. Фото: LIGA.net

В четверг, 25 апреля, парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рассмотрит законопроект о виртуальных активах. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Документ содержит более 200 страниц и включает все ключевые аспекты регулирования криптовалют в Украине — от правового статуса регуляторов до налогообложения и обращения виртуальных активов.

Среди главного он рассказал о налогообложении и переходном периоде для украинцев.

По его словам, предлагается простая модель: налог будет уплачиваться только с прибыли. То есть — с разницы между расходами на приобретение криптоактивов и доходами от их продажи в течение года.

Кроме того, в течение года после вступления закона в силу граждане смогут задекларировать доходы от криптовалюты по ставке 5% без подтверждения первоначальных расходов.

Больше деталей Гетманцев пообещал озвучить после заседания комитета.