Закон про криптовалюти: Гетманцев розповів, як нараховуватимуть податки
У четвер, 25 квітня, парламентський Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики розгляне законопроєкт про віртуальні активи. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
Документ містить понад 200 сторінок і охоплює всі ключові аспекти регулювання криптовалют в Україні — від правового статусу регуляторів до оподаткування та обігу віртуальних активів.
Серед головного він розповів про оподаткування та перехідний період для українців.
За його словами, пропонується проста модель: податок сплачуватиметься лише з прибутку. Тобто — з різниці між витратами на придбання криптоактивів і доходами від їх продажу протягом року.
Крім того, протягом року після набуття законом чинності громадяни зможуть задекларувати прибутки від криптовалюти за ставкою 5% без підтвердження первинних витрат.
Більше деталей Гетманцев пообіцяв озвучити після засідання комітету.
- У лютому 2022 року Рада ухвалила Закон №2074-IX "Про віртуальні активи", а у березні його підписав президент. Закон досі не почав функціонувати, бо для набуття його чинності потрібно було внести зміни до Податкового кодексу, чого парламент не зробив.
- Зараз триває робота над оновленим законопроєктом про віртуальні активи. Регулювання в Україні, що розповсюдиться і на криптогалузь, буде побудоване на європейських нормах MiCA.
- У серпні 2024-го власник біржі Kuna назвав український крипторинок мертвим.
- НБУ заявив, що не розглядає криптовалюту як законний засіб платежу і водночас працює над законодавчим врегулюванням ринку віртуальних активів.
- У квітні в НБУ повідомляли, що законопроєкт про віртуальні активи в Україні з розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року.