Закон про криптовалюти: Гетманцев розповів, як нараховуватимуть податки

Післязавтра буде внесено законопроєкт про оподаткування криптовалюти

Данило Гетманцев. Фото: LIGA.net

У четвер, 25 квітня, парламентський Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики розгляне законопроєкт про віртуальні активи. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Документ містить понад 200 сторінок і охоплює всі ключові аспекти регулювання криптовалют в Україні — від правового статусу регуляторів до оподаткування та обігу віртуальних активів.

Серед головного він розповів про оподаткування та перехідний період для українців.

За його словами, пропонується проста модель: податок сплачуватиметься лише з прибутку. Тобто — з різниці між витратами на придбання криптоактивів і доходами від їх продажу протягом року.

Крім того, протягом року після набуття законом чинності громадяни зможуть задекларувати прибутки від криптовалюти за ставкою 5% без підтвердження первинних витрат.

Більше деталей Гетманцев пообіцяв озвучити після засідання комітету.