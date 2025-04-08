Рожкова: Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня 2025 року

Фото: Катерина Рожкова / пресслужба НБУ

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року із залученням технічної допомоги міжнародних партнерів. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до Меморандуму з МВФ, оновлені законодавчі пропозиції буде підготовлено із залученням технічної допомоги наших партнерів до жовтня 2025 року. Новий закон визначить розподіл повноважень регуляторів", – зазначила Рожкова.

Вона наголосила, що законопроєкт базуватиметься на європейській директиві MiCA, яка передбачає, що навіть забезпечені зрозумілими базовими активами токени можуть бути прийнятні лише в тому випадку, якщо це забезпечення перебуває в Європі.

"Регулювання цього ринку в країнах ЄС зазвичай здійснюється спільно: центральні банки концентруються на токенах, які забезпечені валютами чи грошима, регулятори ринку цінних паперів або міністерства фінансів – на всіх інших", – заявила перша заступниця голови НБУ.

Вона додала, що Україна разом з міжнародними партнерами чітко визначить, хто з регуляторів за що відповідатиме, але запевнила, що регулятором точно не буде Мінцифри через позицію МВФ.

"Але треба визнати, що технології змінюють патерн. Тож якщо Мінцифри в авангарді передових технологій, їхній досвід та бачення варто використати під час розробки законопроєкту", – зазначила Рожкова.

Перша заступниця голови Нацбанку розповіла, що після ухвалення закону про віртуальні активи НБУ розроблятиме свої внутрішні нормативно-правові акти, щоб врегулювати всі питання у своїй частині, адже ринок потребуватиме упорядкування.

"Важливо зберегти макрофінансову стабільність, тож не можна, щоб віртуальні активи замінили собою гроші. Ми маємо забезпечити прозорість операторів з огляду на вимоги фінансового моніторингу, захистити фінансову систему від витоку капіталу, захистити населення", – сказала вона.